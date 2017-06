Mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ

Chiều 23/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh VP Sở GD&ĐT Nghệ An cho PV Dân trí biết, tại Cụm thi số 28 (do Sở GD&ĐT Nghệ An) chủ trì đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại.

Đến thời điểm này Cụm thi số 28 tại Nghệ An do Sở GD&ĐT làm chủ có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi (Ảnh: Nguyễn Duy).

Thí sinh vi phạm quy chế thi là Nguyễn Đức Mạnh (SBD 29026875), học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh). Theo đó vào buổi thi bộ môn KHTN sáng 23/6, tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thí sinh Mạnh đã mang điện thoại vào phòng thi và bị giám thị bắt được đồng thời đình chỉ thi.

Trong ngày 23/6, Cụm thi số 28 có hơn 12.500 thí sinh bước vào bộ môn KHTN (gồm 3 môn Vật lý - Hóa học - Sinh học). Đây cũng là lần đầu tiên môn tổ hợp được đưa vào kỳ thi này với hình thức trắc nghiệm khách quan.

Do tổ hợp là môn tự chọn nên số thí sinh của Nghệ An chỉ bằng 1/3 so với các môn thi trước.

Ở môn thi này, với thí sinh THPT học sinh bắt buộc phải làm cả ba môn Vật lý - Hóa học - Sinh học. Tuy nhiên, với thí sinh tự do, có thể lựa chọn đăng ký theo từng môn thành phần để xét tuyển vào các trường đại học.

Vì vậy, các điểm thi bố trí phòng thi thí sinh tự do gần khu vực cổng trường để không đi lại lộn xộn. Để hỗ trợ các thí sinh tự do, nhiều điểm thi cũng đã chuẩn bị các phòng chờ, giúp thí sinh có chỗ nghỉ ngơi trong khi chờ đến môn thi của mình.

Nhiều thí sinh dự thi tổ hợp môn KHTN đều có nhận xét đề thi nằm trong chương trình nhưng đề thi mỗi câu hỏi quá dài. Phải tính toán mất nhiều thời gian chưa thực sự phù hợp với thi trắc nghiệm.

Được biết, đến thời điểm kết thúc hai ngày thi, Nghệ An có khoảng 60 thí sinh bỏ thi, trong đó chủ yếu là các em thí sinh dự thi tự do bỏ thi.

600 suất cơm miễn phí hỗ trợ thí sinh dự thi 2017 Đồng hành và tiếp sức cho các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Huyện đoàn Tương Dương đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 600 suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh khó khăn, ở xa. Bên cạnh đó, đội thanh niên tình nguyện đã hướng dẫn tìm chỗ ở trọ miễn phí và giá rẻ cho 300/375 thí sinh dự thi và người nhà tại huyện biên giới này.

