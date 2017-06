Nam thanh niên “ngáo đá” cầm dao cứa cổ mình chảy máu?

Nam thanh niên tại TP Vinh (Nghệ An) bị ngáo đá đã dùng dao tự cứa vào cổ mình đến chảy máu. Chưa dừng lại, đối tượng này còn rượt đuổi, đe dọa người đi đường khiến nhiều người thót tim.

Nam thanh niên đôi co với cảnh sát.

Chiều 23/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên dùng dao bị ngáo đá và đang đôi co với cảnh sát điều tra. Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh nam thanh niên này đang dùng một chiếc dao nhọn trên mình đã ướt đẫm máu do trước đó đã tự cứa vào cổ mình.

Clip cũng ghi lại cảnh, sau hơn 40 giây đôi co với cảnh sát, nam thanh niên này bất ngờ gục xuống và ngồi bệt xuống đất, buông chiếc dao. Một lát sau, cảnh sát đã lấy con dao mà nam thanh niên này vứt xuống đất, đồng thời đưa đi cấp cứu.

Theo nguồn tin riêng của PV, sự việc nói trên xảy ra vào khoảng hơn 12h trưa ngày 23/6 tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Nam thanh niên được xác định là Hồ Bá Th., đang ở trọ tại phường Lê Lợi.

Nguồn tin từ người dân cho biết, Hồ Bá Th, do phê ma túy nên đã hành động phá phách khu vực nhà trọ. Sau đó, Th. lấy con dao dài khoảng 15cm tự tay cứa vào cổ mình, khiến máu chảy lang khắp người.

Nhận thấy bất thường, người dân đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và công an. Nhận được tin báo, công an phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi thấy lực lượng công an có mặt khuyên răn, Hồ Bá Th, không nghe mà tiếp tục cầm dao đôi co. Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu, sau một hồi đôi co, nam thanh niên này gục xuống đất và được cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Hiện, đối tượng này đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

