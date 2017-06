Arab Saudi đập tan âm mưu đánh bom thánh địa Mecca

Cảnh sát Arab Saudi ngăn chặn kế hoạch tấn công Đại thánh đường ở Mecca, nhưng để lọt một tên khủng bố kích nổ bom làm 6 người bị thương.

Hiện trường sau khi tên khủng bố tự kích nổ bom. Ảnh: NST.

6 người hành hương bị thương khi một tên khủng bố kích nổ quả bom tại thánh địa Mecca hôm 23/6. Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát Arab Saudi đột kích, bắt 5 nghi phạm và bao vây kẻ đánh bom gần Đại thánh đường ở trung tâm Mecca, AFP đưa tin.

"Cảnh sát đã chặn đứng âm mưu tấn công Đại thánh đường, người hành hương và tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, một tên khủng bố bắt đầu nã đạn về phía lực lượng an ninh khi họ áp sát, trước khi tự kích nổ quả bom mang trên mình", người phát ngôn Bộ Nội vụ Arab Saudi Mansour al-Turki cho biết.

Đại thánh đường Mecca là nơi hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo đang tập trung để cầu nguyện sau tháng lễ ăn chay Ramadan, cũng như hoàn thành chuyến hành hương của mình.

Kể từ năm 2014, Arab Saudi đã nhiều lần đối mặt với các vụ khủng bố do phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện. Hồi năm ngoái, ba vụ đánh bom xảy ra đồng loạt trong một ngày tại các thành phố của Arab Saudi, khiến 7 người thiệt mạng. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khẳng định các vụ tấn công đều có dấu hiệu đặc trưng của IS.

Tử Quỳnh