Vòng 14 V-League: Căng thẳng trên sân Mỹ Đình và Pleiku

Hai cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 14 là các trận CLB Hà Nội đụng Hải Phòng trên sân Mỹ Đình và HA Gia Lai tiếp B.Bình Dương trên sân Pleiku. Trong khi đó, Thanh Hoá sẽ nuôi tiếp tham vọng vô địch của mình nếu thắng SHB Đà Nẵng.

Lịch thi đấu vòng 14 Ngày 24/6 17h, sân Pleiku: HA Gia Lai – B.Bình Dương 17h, sân Vinh: SL Nghệ An – Than Quảng Ninh 17h, sân Thanh Hoá: Thanh Hoá – SHB Đà Nẵng 17h, sân Nha Trang: Khánh Hoà – Quảng Nam 17h30, sân Long An: Long An – CLB TPHCM 18h, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Cần Thơ 18h, sân Mỹ Đình: CLB Hà Nội – Hải Phòng

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 14, vòng đấu mở màn lượt về là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân Mỹ Đình. Thông thường thì các trận đấu của 2 đội này lúc nào cũng căng thẳng.

CLB Hà Nội đồng đều hơn về mặt lực lượng, nhưng trong khuôn khổ của một trận đấu duy nhất, Hải Phòng không ngán đội bóng thủ đô. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng cũng đầy khát khao đánh bại CLB Hà Nội, hòng qua mặt đội này trên bảng xếp hạng.

CLB Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng 14 (ảnh: Trọng Vũ)



Sẽ là trận đấu không khoan nhượng của cả 2 phía, và khả năng hoà rất dễ xảy ra, do chưa có bên nào hơn bên nào một cách rõ rệt.

Ở sân Pleiku, đội bóng nhiều tuyển thủ quốc gia nhất thời điểm hiện tại là HA Gia Lai sẽ tiếp đội bóng giàu thành tích nhất V-League B.Bình Dương.

Đây cũng là cuộc đọ sức giữa kinh nghiệm (B.Bình Dương) và sức trẻ (HA Gia Lai). Dẫu cho 2 đội không còn khả năng năng cạnh tranh ngôi vô địch như các mùa giải trước, nhưng người ta vẫn sẽ chú ý đến trận cầu này, để so sánh cách làm bóng đá giữa đôi bên: Một bên chuộng mua sắm ngôi sao (B.Bình Dương) và bên kia đang thiên về xu hướng xài lực lượng do chính mình đào tạo (HA Gia Lai).

Ở sân Thanh Hoá, cặp đấu giữa Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng cũng hết sức đáng chú ý. Đội bóng xứ Thanh đang tạm dẫn đầu bảng, nhưng SHB Đà Nẵng lại rất muốn ngán chân Thanh Hóa, hòng tạo lợi thế cho các đội bóng khác, cùng thuộc bầu Hiển là CLB Hà Nội hay Quảng Nam đua đến ngôi vô địch.

CLB TPHCM và Long An lần đầu tái ngộ nhau, sau sự cố lịch sử trên sân Thống Nhất tối 19/2 (ảnh: Trọng Vũ)

Khác với lượt đi, ở lượt về, SHB Đà Nẵng có sự trở lại của chân sút số 1 V-League nhiều năm qua là Gaston Merlo, nên càng nguy hiểm hơn.

Nếu Thanh Hoá muốn giành chiến thắng ở vòng đấu này, họ dứt khoát phải khoá chặt mũi nhọn gốc Argentina đang khoác áo đội bóng sông Hàn. Bằng ngược lại, đoàn quân của HLV Petrovic có thể phải trả giá.

Trên sân Nha Trang, đội bóng từng có thời điểm dẫn đầu lượt đi là Quảng Nam có chuyến làm khách không hề dễ dàng trước Khánh Hoà.

Quảng Nam càng nôn nóng tấn công trong trận đấu này thì càng dễ dính đòn phòng ngự - phản công của Khánh Hoà, vốn không ngán bất cứ đội nào tại V-League. Thành ra, khả năng thắng trận của đội bóng đất Quảng là khá thấp.

Trong khi đó, ở các cặp đấu khác, chủ nhà Long An phải cố gắng giành điểm trước đối thủ vừa sức CLB TPHCM, hòng nuôi hy vọng trụ hạng. Ngược lại, Cần Thơ phải cố đánh bại Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất, để mong bứt xa khỏi Long An. Riêng SL Nghệ An dù có ưu thế sân nhà nhưng vẫn không mạnh hơn Than Quảng Ninh.

Kim Điền