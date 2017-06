Bắt “nữ quái” chuyên cung cấp thuốc "bay, lắc" cả đêm cho "dân chơi"

Một loại ma túy mới khiến người sử dụng có thể “bay, lắc” cả đêm với tên gọi là “tiệc tùng” hay “kẹo cục gạch” (hợp chất ma túy mới) do một “nữ quái” cùng đồng bọn đưa về tiêu thụ trên địa bàn huyện Tiên Lãng vừa bị lực lượng công an triệt phá.

"Nữ quái chuyên mang ma túy tổng hợp loại mới về quê tiêu thụ (ảnh CTV)

Tin từ Công an TP. Hải Phòng hôm nay (23/6) cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an thành phố cùng lãnh đạo huyện Tiên Lãng vừa trao thưởng cho Công an huyện Tiên Lãng do đã phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển một loại ma túy tổng hợp mới trên địa bàn.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào khoảng giữa tháng 5, qua công tác nắm tình hình cùng với nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát thuộc Công an huyện Tiên Lãng đã phát hiện giới ăn chơi trên địa bàn huyện đang tuyền tai nhau về một loại ma túy tổng hợp mới khi sử dụng có thể khiến người dùng “bay, lắc” thâu đêm không mệt mỏi với tên gọi “tiệc tùng” hay còn gọi là “kẹo cục gạch”. Một đồn mười, trí tò mò của các “dân chơi” bị kích thích nên chẳng ai bảo ai đều tìm mọi cách để có được loại ma túy này. Những cuộc “bay, lắc” thâu đêm suốt sáng từ đó ngày càng gia tăng, tình trạng mất ANTT trên địa bàn cũng có chiều hướng phức tạp…

Tang vật vụ án (ảnh CTV)

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Tiên Lãng đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm này.

Qua xác minh, các trinh sát xác định nguồn cung cấp loại ma túy mới này cho các dân chơi là một “nữ quái” sống ở một quận thuộc TP. Hải Phòng. “Nữ quái” này thường xuyên đi về giữ nội thành và địa bàn huyện Tiên Lãng và có nhiều biểu hiện liên quan đến việc cung cấp ma túy cho “dân chơi” tại thị trấn cũng như các xã lân cận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát cũng xác định “nữ quái” trên chính là Trần Hà Phương (SN 1990, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân cùng TP. Hải Phòng).

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát xác định “nữ quái” còn có một đệ tử ruột là Nguyễn Quốc Cường (SN 1988, ở phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng), Cường là trợ thủ đắc lực cho Phương trong giao dịch mua bán ma túy. Sau một thời gian theo sát mọi di biến động, nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 13/6, các trinh sát phát hiện Phương đi trên một chiếc xe taxi về địa bàn thị trấn, huyện Tiên Lãng và có dấu hiệu chuẩn bị chuyển giao ma túy cho các đối tượng.

Lãnh đạo Công an thành phố khen thưởng Ban chuyên án (ảnh CTV)

Ngay lập tức, Ban chuyên án quyết định “cất vó”, khoảng gần 16h cùng ngày, lực lượng phá án đã bắt quả tang Phương cùng Cường đang vận chuyển ma túy trái phép. Khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ của các đối tượng 1 túi nilon chứa 30 viên nén màu xanh, hình hộp chữ nhật, trọng lượng là 12,315 gam. Đây là loại ma túy mới (MDMA), lần đầu tiên được phát hiện tại địa bàn Hải Phòng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

An Nhiên