Việt Nam phản đối Mỹ tiếp tục chính sách cấm vận Cuba

Phó chủ tịch xã Hải Yến (Thanh Hoá) và hàng loạt người bị bắt do lập hồ sơ khống nhận tiền đền bù dự án.

Có gần 1.900 tỷ đồng tổng tài sản, song Nhà máy In tiền quốc gia chủ yếu nắm tài sản ngắn hạn với trên 1.100 tỷ đồng (riêng tiền và các khoản tương đương tiền là 580 tỷ đồng). Doanh thu cả năm lớn, đạt gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2016, nhưng lãi ròng của nhà máy này chỉ xấp xỉ 53 tỷ đồng, dù đã tăng mạnh tới 76% so với 2015.

Chiều 23/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh VP Sở GD&ĐT Nghệ An cho PV Dân trí biết, tại Cụm thi số 28 (do Sở GD&ĐT Nghệ An) chủ trì đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại.