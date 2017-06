3 cán bộ bị khởi tố vì gây thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Ngày 23/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Lê Quang Vịnh (SN 1965), Phó Chủ tịch UBND xã Hải Yến; Vũ Văn Vui (SN 1957), cán bộ Tư pháp xã Hải Yến; Vũ Thị Duyên (SN 1986), cán bộ địa chính xã Hải Yến; Lê Thị Luận (SN 1967), nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Vịnh (SN 1965), Phó Chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia

Các đối tượng nêu trên bị khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Theo kết quả điều tra, năm 2013, thực hiện Quyết định số 154/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 4 đối tượng trên đã câu kết với Trần Văn Quân (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng xác định nguồn gốc đất và Hoàng Giáp, cán bộ Địa chính xã Hải Yến đã bị Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam ngày 13/12/2016) để lập hồ sơ cho các hộ dân hưởng tiền đền bù không đúng quy định, gây thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước.

Trong đó, đối tượng Lê Quang Vịnh, lúc đó là Trưởng Công an xã Hải Yến đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ cho 2 trường hợp. Đối tượng Lê Thị Luận, lúc đó là Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Yến đã ký xác nhận trái quy định cho một trường hợp để hưởng chính sách hỗ trợ và tái định cư không đúng quy định.

Còn Vũ Văn Vui, lúc đó là cán bộ Tư pháp xã Hải Yến, mặc dù xã không có thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản, nhưng Vui vẫn chứng thực vào hợp đồng chuyển nhượng, biên bản giao nhận cho các trường hợp trái quy định.

Riêng đối tượng Vũ Thị Duyên (cán bộ địa chính xã) đã cùng các đối tượng trên lập khống hợp đồng chuyển nhượng, lập khống hộ khẩu để các hộ dân nhận đất tái định cư trái quy định của pháp luật.

Ngày, 22/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt để tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Vịnh, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Vui, Vũ Thị Duyên, Lê Thị Luận.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Trần Lê