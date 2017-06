Người ngáo đá đập kính 2 ôtô, cầm dao cứa cổ ở vệ đường

Chiều 23/6, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

