Hé lộ nguyên nhân vụ 2 lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị xô xát

Ngày 23/6, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc “2 cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị xô xát” làm kiểm điểm.

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xô xát trong cơ quan.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc đã tiến hành xác minh. Hiện, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, vì phải chờ kết quả kiểm điểm, xác minh.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc cho biết, sự việc xảy ra tại Trung tâm là có thật, nhưng bản chất vụ việc không đúng như một số tờ báo đưa tin.

Theo ông Khoa, chiều 16/6, ông đến cơ quan và làm việc tại phòng mình lúc 13h30. Một lúc sau, ông nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra ngoài. Lúc này, ông thấy ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc Trung tâm) và cô Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP Bảo Lộc) đang giằng co.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc, nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Y. Thiện)

“Thấy vậy, tôi lao vào can ngăn nhưng bị ông Nhuận quay sang đấm, xé áo và bẻ tay... Bí quá, tôi cắn một miếng vào vai ông Nhuận để thả tay ra. Sau đó, ông Nhuận và cô Tố tiếp tục giằng co, cô Tố quyết lấy điện thoại của ông Nhuận nhưng không được. Vụ việc chấm dứt khi có sự xuất hiện của Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc)”, ông Khoa nói thêm.

Ông Khoa khẳng định trong việc này ông chỉ tham gia với vai trò can ngăn hai người xô xát chứ không phải tham gia đánh nhau như dư luận đang xôn xao. Hiện, ông Khoa đã làm bản tường trình vụ việc cho Thành ủy Bảo Lộc và đang xin nghỉ phép.

Còn bà Tố thì cho biết, thời gian gần đây có nhiều tin nhắn từ số máy lạ gửi đến điện thoại của chồng bà. Các tin nhắn rất thô tục với nội dung xúc phạm, vu khống. Qua nội dung, giờ giấc cũng như cách nhắn tin, bà nghi ngờ người nhắn tin chính là ông Lê Xuân Nhuận. Khoảng 13h ngày 16/6, điện thoại của chồng bà tiếp tục nhận được tin nhắn tương tự nên bà lập tức đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị nơi ông Nhuận làm việc để tìm hiểu.

Khi đến trước phòng ông Nhuận, bà đứng bên ngoài và tiếp tục trả lời tin nhắn. Cùng lúc này, bà nhìn vào phòng thì thấy ông Nhuận đang bấm điện thoại. Nghi ngờ ông Nhuận đang nhắn tin lại cho mình nên bà xông vào giật điện thoại để làm bằng chứng.

“Tôi lao vào giằng điện thoại của ông Nhuận, sau đó 2 bên giằng co kéo nhau ra tận ngoài cửa. Sau 10 phút thì thầy Khoa xuất hiện can ngăn, tôi nhờ thầy Khoa lấy giùm cái điện thoại của ông Nhuận, ông Nhuận vẫn vùng vẫy giữ bằng được cái điện thoại. Việc xô xát, giằng co là do tôi muốn lấy bằng chứng quả tang nên đã gây ra sự việc ồn ào”, bà Tố cho biết thêm.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

M. Anh - Y. Thiện