Nữ sinh viên giành giải nhất Lái xe an toàn của Honda

Ngày 18/6, hệ thống Honda An Thành, Bình Dương tổ chức chương trình "Lái xe an toàn - Tiết kiệm nhiên liệu – Bảo vệ môi trường" dành cho tất cả các khách hàng đến tham gia.

Chương trình được khởi nguồn từ Honda Nhật Bản vào năm 1981, là một sự kiện hướng đến tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Cuộc thi do Honda An Thành tổ chức là lần đầu tiên diễn ra ở Bình Dương.

Khẩu hiệu “Bạn đi được bao nhiêu km với một lít xăng?" dành cho các dòng xe số của Honda như Wave Alpha, Blade 110, Future. Trong số đó, Wave Alpha luôn được đánh giá cao bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác. Đây là cơ hội để người tiêu dùng được trải nghiệm thực tế về dòng xe này. Sự kiện diễn ra tại trung tâm thương mại Becamex, số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi tham gia chương trình, ngoài việc hiểu rõ hơn về chiếc xe Honda của mình và cách lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng may mắn, rút thăm trúng thưởng và thay nhớt miễn phí từ Honda An Thành.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều khách hàng cùng các bạn đoàn viên thanh niên và gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Thành tích cao nhất 133,33 km/lít xăng thuộc về khách hàng Phạm Thanh Thuý Thị Mỹ Trinh.

Mỹ Trinh cho biết: "Em tham gia với tinh thần vui là chính cùng sự năng động của một sinh viên. Tại đây, em có cơ hội nâng cao kỹ năng lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu cho chính bản thân. Khi được thông báo mình là người trúng giải nhất em rất bất ngờ. Do là con gái nên em ít tìm hiểu về kỹ thuật lái xe, chỉ nghe các anh hướng dẫn viên tư vấn những mẹo nhỏ như tăng/giảm ga từ tốn, tăng số sớm hay chủ động phán đoán tình huống giao thông để tránh phanh gấp để xe bị mất "trớn" gây tiêu hao nhiều nhiên liệu".

Tham gia cuộc thi, khách hàng điều khiển một xe Honda Wave Alpha đã được niêm phong bình nhiên liệu. Sau đó, xe chạy theo cung đường thực tế với khoảng cách định sẵn. Cuối cùng, tổ đo đạc châm thêm lượng nhiên liệu tương ứng đã hao hụt so với khi giao xe và quy đổi thành số km tương ứng có thể di chuyển trên một lít xăng.

Người tham gia có cơ hội hiểu thêm những kỹ năng và kiến thức lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu trên các dòng xe Wave Alpha của Honda.

