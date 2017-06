Cẩn trọng với nạn dùng thẻ giả mùa đồ công nghệ cao tại Việt Nam

Với sự nhanh trí của nhân viên bán hàng, những đối tượng lừa đảo sử dụng thẻ tín dụng giả đã không thể ra tay nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với việc lừa đảo qua thẻ ngày càng tinh vi.

Bắt giữ 4 người nước ngoài vì hành vi lừa đảo qua thẻ tín dụng

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công An TPHCM, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với 4 nghi can mang quốc tịch Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra gồm: Lu Lei (30 tuổi), Shang Ai Yu (23 tuổi), Wang Lin Nin (33 tuổi) và Yao Wen Lin (29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc, lưu trú quận 1).

Thẻ tín dụng giả công an thu giữ trong một vụ lừa đảo do người nước ngoài thực hiện trước đó ở TPHCM

Những đối tượng này bị điều tra vì hành vi dùng thẻ tín dụng giả để đồ công nghệ đắt tiền trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, trong đêm 18/6, Lu Lei và Shang Ai Yu đã đến cửa hàng Mai Nguyên Luxury trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM để mua sắm 2 điện thoại di động hiệu Apple và những phụ kiện cao cấp với tổng giá trị 47 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất đơn hàng, hai đối tượng trên sử dụng thẻ của ngân hàng HSBC để thực hiện thanh toán. Qua 4 lần quẹt thẻ vào máy đều báo lỗi và không thực hiện thanh toán. Một trong hai đối tượng trên đã hướng dẫn nhân viên bán hàng thực hiện lại thao tác do đối tượng này hướng dẫn thì thanh toán lại báo thành công.

Thấy nghi ngờ là thẻ giả, nhân viên bán hàng của cửa hàng trên đã không giao sản phẩm và yêu cầu đưa hộ chiếu để đối chứng. Tuy nhiên, hai khách hàng trên từ chối và cho biết để quên tại khách sạn.

Lúc này, nhân viên cửa hàng khước từ bằng cách hẹn khách sáng hôm sau (19/6) đến giao hàng.

Cùng thời điểm này, phía cửa hàng đã báo sự việc cho cơ quan công an và phía ngân hàng để cùng có mặt kiểm tra.

Đúng 9h sáng 19/6, nghi can Lu Lei trở lại cửa hàng với 1 người khác, là Yao Wen Lin, và đưa ra thẻ Visa để đối chiếu. Lúc này phía đại diện ngân hàng đã được báo trước sự việc có mặt kiểm tra thì phát hiện là thẻ giả nên phối hợp với công an đưa 2 nghi can về trụ sở công an để làm việc.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ thêm 2 đồng phạm trong nhóm này là Shang Ai Yu và Wang Lin Nin. Khám xét khách sạn nơi nhóm này lưu trú, công an phát hiện và thu giữ nhiều thẻ ngân hàng nghi ngờ là giả mạo.

Theo cơ quan công an, nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam giai đoạn đầu tháng 5 vừa qua để thực hiện hành vi lừa đảo. Đại diện từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công An TPHCM tình nghi băng nhóm này có liên hệ với các nhóm tội phạm công nghệ cao ở nước ngoài nên hiện đang mở rộng điều tra.

Ngân hàng nhà nước cảnh báo tội phạm công nghệ cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 4893 yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TPHCM, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống ATM.

Cụ thể, văn bản này yêu cầu các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trang bị ATM cần khẩn trương rà soát việc cài đặt phần mềm, lắp đặt thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ đối với toàn bộ hệ thống ATM.

Khi phát hiện các thiết bị lạ dùng để lấy cắp thông tin khách hàng được gắn vào máy ATM, cần giữ nguyên hiện trạng và báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị cũng như cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Ngân hàng hà nước cũng chỉ đạo giám sát chặt chẽ các giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ 23h00-01h00 do các đối tượng phạm tội tận dụng hạn mức rút tiền hai ngày để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng; có biện pháp hướng dẫn khách hàng cách nhận biết các thiết bị sao chép, trộm cắp thông tin thẻ được gắn vào ATM và cách thức ứng xử khi phát hiện các trường hợp này.

Bên cạnh đó, văn bản này cũng yêu cầu Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tăng cường phối hợp với các ngân hàng thành viên theo dõi, phát hiện kịp thời xử lý các giao dịch bất thường (đặc biệt là các giao dịch thực hiện vào thời điểm giao giữa hai ngày, từ 23h00-01h00 ), đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như các ngân hàng thành viên, đồng thời nghiên cứu biện pháp phòng, chống thủ đoạn gian lận của tội phạm thẻ.

Ngoài ra, các đơn vị ngân hàng cũng tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc NHNN; tiến hành xử phạt hành chính theo quy định các tổ chức vi phạm đối với hoạt động ATM.

Các doanh nghiệp cần làm gì để phòng tránh nạn lừa đảo qua thẻ?

Theo ông Mai Triều Nguyên, giám đốc điều hành Mai Nguyên Luxury, đơn vị đã bị hai đối tượng người Trung Quốc vào mua sắm bằng thẻ giả, cho biết: "Qua sự việc gặp phải vừa qua cho thấy hai điểm mà người kinh doanh mặt hàng công nghệ cần lưu tâm trước nạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Đầu tiên đó là những đối tượng này sẽ hỏi rất nhiều sản phẩm với giá trị cao và mua sắm nhiều. Các sản phẩm lựa chọn đều yêu cầu được giữ nguyên seal (nguyên lớp bao bi niêm phong hàng mới). Có thể sẽ được bán lại để trục lợi. Thứ hai đó là việc sử dụng thẻ nhưng không trình ra giấy tờ tùy thân như CMND hoặc Passport".

Do đó, ông Nguyên đưa lời khuyên, khi sử dụng việc thanh toán qua thẻ tín dụng, các doanh nghiệp nên hướng dẫn cho nhân viên, yêu cầu kiểm tra thông tin thẻ và giấy tờ tùy thân để đối chứng. Đồng thời, nếu thấy những hành vi như mua số lượng lớn đồ công nghệ cao và vẫn giữ nguyên seal, thì nên đặt ra những nghi vấn, liên hệ trực tiếp với người quản lý cao hơn để có biện pháp kiểm tra, tránh nạn lừa đảo đang diễn ra tại Việt Nam.

Gia Hưng