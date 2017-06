Lật xe chở gỗ, phụ xe bị gỗ đè tử vong

Ngày 23/6, lãnh đạo TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã tạm đình chỉ 2 cán bộ Đội Trật tự đô thị đánh người gây thương tích. Hai cán bộ đánh người được xác định là Nguyễn Xuân Phước và Mai Phúc Thọ, đang công tác tại Đội Trật tự đô thị phường Minh An, TP Hội An.

(Xem: 10)