Cần Thơ: Cứu sống sản phụ song thai bị thiếu máu, xoắn dây rốn

Ngày 23/6, nguồn tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ bị thiếu máu, mang song thai con so lại bị xoắn dây rốn.

Hiện tại sức khỏe của mẹ và 2 bé đều ổn định, bé bú tốt

Cụ thể, lúc 22h25’, ngày 20/6/2017, sản phụ L.A.B.N, 32 tuổi, ngụ tại Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nhập viện Phụ sản thành phố Cần Thơ trong tình trạng thai kì nguy cơ cao cho cả mẹ lẫn con do sản phụ bị thiếu máu, mang song thai/con so, một bánh nhau, một buồng ối nên có thể dẫn đến mất tim thai bất cứ lúc nào do xoắn dây rốn.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy thai, hai bé gái xinh xắn chào đời có cân nặng là 2.400g và 1.900g.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của mẹ và 2 bé ổn định, bé có phản xạ bú tốt. Gia đình và 2 bé đều đang được thực hiện phương pháp Kangaroo (tiếp xúc da kề da) với cha và mẹ tại khoa Nhi - Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Phạm Tâm