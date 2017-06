Thi hộ 3 môn tốt nghiệp THPT giá 100 triệu đồng

Thái sửa chứng minh thư để thi hộ Cường 3 môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh với thỏa thuận 100 triệu đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bàn giao vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 cho Công an thành phố Điện Biên Phủ thụ lý.

Khoảng 14h30 ngày 22/6, trong môn thi Toán tại phòng thi số 43, điểm thi trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, Hội đồng coi thi phát hiện một thí sinh dùng chứng minh thư đã bị sửa chữa.

Thí sinh này là Văn Đức Thái (25 tuổi), khai dùng chứng minh thư giả để thi hộ cho Trương Quốc Cường (23 tuổi). Theo thỏa thuận, Thái sẽ thay thi 3 môn Toán, Vật lý và tiếng Anh, nếu Cường đỗ thì được trả công 100 triệu đồng.

Việt Dũng