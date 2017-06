Chủ tiệm hí hửng bán được “sắt vụn” cho khách, biết được giá trị hiện tại của nó chắc sẽ tiếc lắm đây

Anh chàng trong câu chuyện dưới đây có lẽ đã được thần may mắn chiếu cố nên sau một buổi mua sắm ở cửa hàng đồ cũ, anh ta đã tìm được một món khá hời mà có lẽ chủ cửa hàng biết được, anh ta chắc hẳn sẽ rất tiếc.

Cửa hàng đồ cũ hay cửa hàng thanh lý, ký gửi bán đồ cũ đã từ lâu là điểm đến yêu thích của nhiều người. Khắp nơi trên thế giới, đâu đâu cũng có những cửa hàng như thế này. Nhiều người cho rằng sẽ chẳng ai thèm mua đồ cũ, hoặc chỉ có những người thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn mới đến đây để mua sắm. Nhưng nếu bạn cũng nghĩ thế thì đã nhầm rồi nhé.

Đây là điểm đến yêu thích của nhiều người, đủ mọi tầng lớp bởi nếu chịu khó tìm kiếm trong "mớ ve chai" ấy, bạn có thể sẽ tìm được một món hàng còn rất tốt, với giá lại rất rẻ so với giá thị trường. Thậm chí, nếu tinh mắt, may mắn và am hiểu, bạn có thể sẽ tìm thấy cả một kho báu đúng nghĩa nhé.

Một chàng vlogger người Nhật Bản trong một hôm lang thang ở cửa hàng bán đồ cũ nọ, vô tình phát hiện ra con dao truyền thống của Nhật. Nó đã rất cũ kĩ, thậm chí còn bị gỉ sét, trông không khác gì mớ sắt vụn. Săm soi, xem xét mãi một lúc, anh quyết định đề nghị mua con dao này với giá 30 yên (khoảng 0,26 USD).

Con dao cực kì cũ kĩ (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, người bán hàng lập tức không đồng ý. Tần ngần, suy nghĩ thêm ít thời gian, anh thanh niên đánh tiếng hỏi chính xác giá cả ông chủ cửa hàng có thể bán được. Câu trả lời cuối cùng là 3 USD (khoảng hơn 333 yên) - một con số gấp 10 lần giá ban đầu. Và thật bất ngờ, chàng trai trẻ quyết định bỏ 3 USD để mua con dao cũ mèm, đầy gỉ sét với cái giá bị nói thách như thế.

Anh cho biết: “Khi tôi đồng ý mua với giá 3 USD, ông chủ cửa hàng đã nở nụ cười tươi tắn hết cỡ. Tôi cảm thấy thương ông chủ đó”.

Cầm con dao về nhà, anh quyết định làm một điều đặc biệt: “hồi sinh” con dao. “Tôi sẽ cố gắng làm sạch và mài bén con dao này, bằng hết sức có thể. Tôi sẽ khiến ông chủ kia hối hận vì đã bán cho tôi với giá chỉ với 3 USD”, anh chia sẻ trong vlog. Vậy là bằng mọi nỗ lực, anh thanh niên đã làm sạch mọi vết gỉ sét, sau đó mài cho con dao bén thật bén.

Trời không phụ lòng người, sau một thời gian tập trung, cuối cùng thì con dao ngỡ như mớ sắt vụn ấy lại cực kì bóng loáng, mới toanh và độ sắc bén còn hơn cả con dao vừa được sản xuất. Trong video anh thanh niên quay lại, chỉ với con dao cũ vừa được “hồi sinh” này, anh đã cắt được giấy, thậm chí còn cắt được dưa leo, củ cải trắng mỏng như tờ giấy - điều chỉ có thể làm được khi bạn có con dao siêu bén mà thôi.

Theo chàng vlogger cho biết, một con dao tương tự như vậy nhưng vừa được sản xuất sẽ được bán với giá là 10.480 yên (khoảng 94 USD). Rõ ràng anh đã mua được con dao quá tốt với giá trị thấp hơn 30 lần so với sản phẩm mới.

Ông chủ cửa hàng nếu biết được điều này chắc sẽ tiếc hùi hụi luôn chứ chẳng đùa đâu.

Hôm nào đó bạn hãy thử vận may của mình ở cửa hàng đồ cũ xem sao, biết đâu được sẽ tậu được món hời nào đó.

