Hành trình tìm gene chống bức xạ vũ trụ cho phi hành gia

Các nhà khoa học kỳ vọng có thể sớm tạo ra phi hành gia có bộ gene chịu được điều kiện khắc nghiệt trong vũ trụ.

Bức xạ vũ trụ đang là chướng ngại lớn với mục tiêu thám hiểm của con người. Ảnh minh họa: Reuters.

Với giả thuyết một số chất liệu di truyền có khả năng sửa chữa hư hại trong gene do bức xạ gây ra, nhà khoa học Ting Wu tại Đại học Y Harvard, Mỹ cho rằng gene là giải pháp cho vấn đề du hành vũ trụ, NBC News ngày 20/6 đưa tin. Theo Wu, con người sẽ chỉ thám hiểm gần Trái Đất chừng nào chưa xử lý được vấn đề hư hại gene.

Dự án đưa người lên sao Hỏa của NASA đã được khởi động, nhưng yếu tố bảo đảm an toàn cho phi hành gia chưa được cam kết. Một nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ mắc ung thư do phóng xạ vũ trụ của các phi hành gia cao gấp đôi so với quan điểm trước đây.

Cách đơn giản nhất để thực hiện các sứ mệnh vũ trụ hiện nay là chọn phi hành gia có sẵn gene đột biến phù hợp với sứ mệnh thám hiểm ngoài hành tinh như khả năng phòng vệ tự nhiên trước phơi nhiễm phóng xạ.

Wu và đồng nghiệp đang nghiên cứu phương án tìm ra hoặc tạo nên phi hành gia có bộ gene chịu được hư hại do tình trạng vi trọng lực và phóng xạ vũ trụ. Theo nghiên cứu của Wu, trong tương lai con người có khả năng khai phóng được cơ chế tự sửa chữa đang ẩn mình ngay trong gene.

Kỹ thuật tác động gene để tắt, bật các gene cụ thể mà các nhà khoa học đang sử dụng chưa đủ an toàn để áp dụng với con người. "Công nghệ này đã hoạt động. Chỉ còn lại vấn đề ưu việt hóa", nhà vật lý sinh học Christopher Maso tại Trung tâm Y tế Weill Cornell, New York, nói.

Trong phòng thí nghiệm của Mason, tế bào của con người được thêm các gene sửa chữa ADN. Mason hy vọng có thể gửi các tế bào đã được can thiệp vào không gian để nghiên cứu hoạt động của chúng trong môi trường vi trọng lượng và khi phơi nhiễm phóng xạ.

Wu đang phát triển công nghệ xác định các điểm hư hại của gene, lần ra cơ chế sửa chữa đồng thời nghiên cứu sự tác động của môi trường vũ trụ tới gene trong tế bào.

George Church, nhà di truyền học tại Đại học Y Harvard, chồng của Wu, đang nghiên cứu các đột biến tự nhiên giúp vi khuẩn và tế bào con người chống lại phóng xạ. "Chúng tôi thực sự nghĩ chúng tôi biết mình đang làm gì. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng có thể sai", Mason nói.

Vũ Phong