Đối tượng chống người thi hành công vụ “sa lưới” sau 5 năm lẩn trốn

Cách đây 5 năm, khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan đến một vụ xô xát tại quán nhậu, Trịnh Văn Sơn đã không chấp hành, còn đánh một công an viên bị thương.

Ngày 23/6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, công an vừa bắt được đối tượng Trịnh Văn Sơn (SN 1984, tạm trú thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Sơn là đối tượng bị Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) truy nã cách đây 5 năm về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trịnh Văn Sơn tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2012, Trịnh Văn Sơn cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán nhậu thuộc xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển. Trong lúc nhậu thì nhóm của Sơn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Giang Tây đến mời các đối tượng về làm việc. Tuy nhiên, Sơn không chấp hành mà còn đánh một công an viên bị thương, rồi lẩn trốn khỏi địa phương.

Ngày 14/11/2012, Công an huyện Ngọc Hiển đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Trịnh Văn Sơn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Mới đây, Trịnh Văn Sơn đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ sau 5 năm lẩn trốn tại TPHCM.

Tuấn Thanh