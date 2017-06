Thí sinh “tí hon” mong ước học ngành Y

Tại điểm thi trường THPT Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa có một thí sinh đặc biệt tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thí sinh “tí hon” đến điểm thi.

Theo các chiến sĩ Công an thành phố Thanh Hóa làm nhiệm vụ bảo vệ điểm thi tại trường THPT Đào Duy Từ, khi thấy nữ sinh nhỏ bé bước vào điểm thi, mọi người cứ nghĩ đây chỉ là học sinh tiểu học. Khi mọi người tìm hiểu ra mới biết đây là thí sinh đến tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền My

Thí sinh có thân hình đặc biệt đó là em Nguyễn Thị Huyền My (SN 1999), ở xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa. Huyền My là học sinh trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa.

Mới thoạt nhìn, không ai có thể tin, Huyền My là thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Bề ngoài, Huyền My có thân hình nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt trông chỉ như là học sinh tiểu học.

“Em đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển vào Cao đẳng. Những môn thi vừa qua, em làm bài cũng đều ở các môn thi”, Huyền My chia sẻ.

Anh Nguyễn Thọ Hà đưa con đi thi

Huyền My chia sẻ em mong ước sau khi đậu tốt nghiệp sẽ đăng ký xét tuyển vào hệ Cao đẳng và theo học ngành Y.

Anh Nguyễn Thọ Hà, bố Huyền My cho biết, cháu My do thể lực chậm phát triển, gia đình cũng đã đưa cháu đi khám nhưng không có bệnh tật gì cả. Nhưng trông bề ngoài, thể hình cháu nhỏ con, mặc dù đã là học sinh hết cấp 3 nhưng ai cũng nghĩ cháu mới là học sinh tiểu học.

Huyền My cho biết, em chỉ cao gần 1,3m và nặng 23kg. Những ngày còn học phổ thông, do My không đi được xe đạp nên có những ngày thì bố mẹ đưa đi, có những hôm bạn bè đến nhà chở My đi học.

Huyền My là thí sinh nhỏ con nhất tại điểm thi trường THPT Đào Duy Từ

Những buổi thi vừa qua, anh Hà đưa con đi thi và đứng chờ ở ngoài để đón con. Nhà ở gần điểm thi, nên sau những buổi thi, hai bố con về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Trần Như Chuyên, hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ cho biết, em Nguyễn Thị Huyền My là học sinh lớp 12B7, ở trường, em My là một học sinh rất cố gắng, đi học chăm chỉ, chuyên cần.

Nhà gần điểm thi nên sau mỗi buổi thi hai bố con Huyền My về nhà nghỉ ngơi

Trong quá trình học tập tại trường, Huyền My Học là học sinh có học lực khá, ngoan ngoãn. Do thân hình nhỏ, không đi được xe đạp nên có những hôm thì bố mẹ đưa đi, còn có hôm thì bạn bè đến nhà chở đi học.

Cũng theo thầy Chuyên, ở trường, tất cả những gì có thể giúp đỡ được cho My thì nhà trường đều ưu tiên, tạo điều kiện hỗ trợ cho em ấy cả. Nhà trường miễn 100% học phí và các khoản đóng góp, còn thầy cô cũng không thu tiền dạy thêm đối với My.

Duy Tuyên