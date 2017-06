Công an Hà Nội: Ý thức một số người dân ở mặt phố chưa cao

Vụ việc có liên quan đến công ty do người thân của nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm chủ. Nhiều người đang là đảng viên, cán bộ địa phương cũng tham gia mua bán đất rừng do công ty này quản lý.

(Xem: 20)