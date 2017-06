Liverpool chính thức đón hợp đồng kỷ lục của CLB

Ngày hôm qua, Liverpool đã chính thức ra mắt tân binh Mohamed Salah. Đây là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng.

Sau nhiều tuần đàm phán, cuối cùng, Liverpool đã chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Mohamed Salah từ AS Roma. Dù hai bên không đề cập tới mức phí chuyển nhượng ở thương vụ này nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín ở Anh, The Kop đã phải trả 39 triệu bảng cho AS Roma để có được chữ ký của cầu thủ người Ai Cập.

Salah chính thức là người của Liverpool

Như vậy, Mohamed Salah đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của Liverpool. Kỷ lục trước đó thuộc về tiền đạo Andy Carroll, người gia nhập Liverpool năm 2011 từ Newcastle với mức phí 35 triệu bảng.

Hợp đồng của tiền vệ người Ai Cập với Liverpool có thời hạn 5 năm. Mức lương của cầu thủ này vào khoảng 90.000 bảng/tuần. Ngày hôm qua, Mohamed Salah đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chính thức ra mắt Liverpool.

Phát biểu trên trang chủ của Liverpool, HLV Jurgen Klopp hân hoan chào đón tân binh của CLB. Ông nói: “Mohamed Salah là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tiềm năng. Đây là chữ ký tuyệt vời của chúng tôi.

Anh ấy có sự hiểu biết về Premier League, có kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League và là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Thành tích của anh ấy trong thời gian thi đấu ở Italia cũng vô cùng ấn tượng. Đó sẽ là sự bổ sung quan trọng, giúp tăng cường sức mạnh của Liverpool. Tôi rất vui mừng chào đón anh ấy tới đại gia đình Liverpool”.

Mohamed Salah từng có thời gian thành công ở Basel, trước khi chuyển tới Chelsea vào tháng 1/2014 với mức phí chuyển nhượng 11 triệu bảng. Dù vậy, tại đây, anh thi đấu không thành công. Tới mùa 2015/16, Mohamed Salah được cho AS Roma mượn và năm ngoái, cầu thủ này đã được bán đứt cho đội bóng thủ đô Italia với mức phí 12 triệu bảng.

Mùa trước, Mohamed Salah là nhân tố quan trọng của AS Roma. Cầu thủ này đã ghi tới 15 bàn thắng, góp công giúp “Bày sói” giành vị trí thứ 2 ở Serie A.

H.Long