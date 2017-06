Liên tục bắt ghe hút cát trộm trên sông

Sáng 23/6, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang nhiều ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Theo thông tin từ PC49, lúc 3h sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên sông, lực lượng của đơn vị đã phát hiện trên nhánh sông Thu Bồn (đoạn qua xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) một ghe máy vỏ nhôm mang số hiệu ĐNa 0037 đang tiến hành hút cát trái phép.

Ghe hút cát trái phép sáng 23/6 đang bị tạm giữ để xử lý. (Ảnh PC49 Công an Quảng Nam)

Qua kiểm tra, lực lượng PC49 xác định trên ghe có 32m3 cát. Đây là ghe của ông Trần Thiện Thanh (SN 1956, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên) do Lê Phước (SN 1973, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) điều khiển.

Cũng trong thời gian này, lực lượng PC49 đã bắt quả tang một ghe hút cát trái phép khác tại một nhánh sông Thu Bồn thuộc xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên). Ghe hút cát trái phép này mang số hiệu ĐNa 0282 do đối tượng Phan Văn Lanh (SN 1975, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) điều khiển, trên ghe đã có 14m3 cát.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 21/6, lực lượng PC49 Công an Quảng Nam đã phát hiện một ghe máy vỏ sắt biển số QNa 0956 do Nguyễn Đình Sáu (trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) làm chủ đang hút cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn, đoạn chảy qua phường Cẩm Nam, TP Hội An. Tại thời điểm phát hiện, trên ghe có 45m3 cát.

Sau khi lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện đang vào mùa xây dựng nên tình trạng hút cát trái phép trên sông diễn biến phức tạp. Theo cơ quan chức năng Quảng Nam, thời gian gần đây các lực lượng liên tục bắt nhiều ghe hút cát trái phép trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn; tuy nhiên tình trạng vi phạm không giảm mà ngày càng gia tăng.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quyết liệt vào cuộc và đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Công Bính