Cục Điện ảnh sẽ tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong phạm vi cả nước từ ngày 24 đến 30/7.

Các phim được chọn chiếu gồm phim truyện “Mắt biển”; phim tài liệu “K10”; “Ta còn gửi lửa trong than”; “Tầng sâu bình yên”.

Ngoài ra, Cục Điện ảnh sẽ đứng ra tổ chức khai mạc tuần phim tại tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức in ấn phim truyện “Mắt biển”; phim tài liệu “K10”; “Ta còn gửi lửa trong than”; “Tầng sâu bình yên” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các Công ty điện ảnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh, thành phố, in đĩa DVD gửi tới các đơn vị để chiếu tại rạp và trong chương trình chiếu phim lưu động; Thiết kế, in tài liệu tuyên truyền, quảng bá Tuần phim; Tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ tham dự khai mạc, giao lưu với khán giả tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, Trung đoàn 98- Sư đoàn 316-Quân khu II.

Hà Tùng Long