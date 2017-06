Búp bê Annabelle ám cô bé tật nguyền trong phim mới

Trailer mới của “Annabelle: Creation” hé lộ các chi tiết rùng rợn về nhân vật nổi tiếng của phim kinh dị.

Trailer thứ hai của Annabelle: Creation tiếp tục giới thiệu tình tiết chuyện phim. Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một tu sĩ (Stephanie Sigman) cùng vài bé gái mồ côi đến tạm trú trong nhà đôi vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê (Anthony LaPaglia và Miranda Otto thủ vai).

Những vị khách bị Annabelle - con búp bê ma ám do chủ nhà tạo nên - tấn công. Mục tiêu chính của Annabelle là một cô bé tật nguyền phải ngồi xe lăn. Ngoài ra, trailer có nhiều cảnh rùng rợn như một bé gái bị búp bê ma lôi tuột xuống giếng. Hình ảnh những đứa trẻ nhận được những mẩu giấy bí hiểm từ Annabelle gợi nhớ đến cảnh mở đầu ấn tượng của The Conjuring (2013).

* Búp bê ma lôi bé gái xuống giếng

Đoạn phim mới cũng bổ sung thêm nhiều cảnh về khởi nguồn của Annabelle. Ban đầu, bóng ma mà hai vợ chồng tưởng là con gái quá cố lấy lòng tin của họ bằng những cử chỉ rất nhẹ nhàng. Sau đó, nó dần nhập vào một trong những con búp bê sản phẩm và bộc lộ bản chất tàn ác.

Annabelle: Creation do David F. Sandberg - đạo diễn phim kinh dị ăn khách Lights Out năm ngoái - thực hiện. Đạo diễn The Conjuring - James Wan - đồng sản xuất với Peter Safran. Dàn diễn viên gồm có Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Coulthard và Grace Fulton.

Poster phim.

Sự kiện trong phim liên kết với các tác phẩm The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và The Nun (2018). Tất cả được gọi chung là "vũ trụ điện ảnh The Conjuring", lấy cảm hứng những vụ điều tra có thật của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren. Hai phần The Conjuring thuộc về mạch truyện chính, các tác phẩm còn lại là phim ăn theo (spin-off).

Annabelle: Creation dự kiến khởi chiếu ngày 11/8.

Như Ngọc