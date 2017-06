Hà Nội: Bắt đối tượng gây ra 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng

Bằng thủ đoạn giả danh là nhân viên một cửa hàng vàng có tuy tín tại Hà Nội, Hưng đã lừa đảo của 9 cửa hàng vàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) với số tiền lên đến gần 1 tỉ đồng.

Hưng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Chiều 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng, (45 tuổi, trú tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, bà Trần Thị Trúc, chủ một tiệm vàng trên phố Hàng Bạc, (phường Hàng Bạc) đến cơ quan công an trình báo: Có một đối tượng nam giới, khoảng 40 tuổi vào cửa hàng, tự xưng là nhân viên của cửa hàng vàng có uy tín tại Hà Nội và đang cần lấy gấp cho khách 6.000 USD và 2 lượng vàng.

Sau đó, bà Trúc đã lấy số ngoại tệ đưa cho nhân viên để giao cho Hưng. Đồng thời, bà Trúc tiếp tục mở két sắt để lấy vàng. Lúc này, Hưng giả vờ đang vội có việc và giục bà Trúc lấy nhanh vàng ra.

Sau khi Hưng được nhân viên giao cho 6.000USD, lợi dụng lúc không ai để ý, Hưng cầm số tiền 6.000USD và nhanh chóng bỏ đi. Lúc vào lấy vàng khi quay trở ra, bà Trúc không thấy Hưng đâu thì nghĩ rằng nhân viên giao dịch chưa giao tiền đô cho khách và nghĩ khách tự ái nên bỏ đi và bà cũng không nghi ngờ gì.

Gần một tiếng sau, khi trao đổi với nhân viên giao dịch bà Trúc mới phát hiện bị lừa số ngoại tệ nêu trên và trình báo với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã rà soát nhân chứng và camera an ninh của cửa hàng. Cơ quan công an xác định đối tượng nam giới là Nguyễn Quốc Hưng, vừa chấp hành án 4 năm tù về tội lừa đảo, mới ra tù vào tháng 10/2016.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Hưng sống lang thang, không có mặt tại địa phương. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Hưng. Đến ngày 17/6/2017, Hưng bị bắt theo lệnh truy nã trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tại Cơ quan điều tra, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 6.000 USD tại cửa hàng vàng của bà Trúc. Ngoài ra Hưng còn khai nhận là thủ phạm của 8 vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự tại các cửa hàng vàng trên phố Hàng Bạc, Hàng Bông, và Hàng Bồ. Tổng số tài sản Hưng lừa đảo chiếm đoạt được là 22 cây vàng và 8000 USD, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng đã tiêu xài cờ bạc hết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

