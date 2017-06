Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, Hà Nội 36 độ C

Dự báo, ngày hôm nay (23/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ (tập trung ở hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình) sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.

Hôm nay (23/6), nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (22/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như tại Láng (Hà Nội) 37.7 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 37.2 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 37.3 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37.3 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.9 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37.5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.0 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37.2 độ C,...

Dự báo, ngày hôm nay (23/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ (tập trung ở hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình) sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ.

Từ ngày 25/6, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay và ngày mai (24/6) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C.

Nguyễn Dương