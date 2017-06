Kiểm tra vụ mua bán đất rừng liên quan đến người nhà nguyên Giám đốc Công an tỉnh

Vụ việc có liên quan đến công ty do người thân của nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm chủ. Nhiều người đang là đảng viên, cán bộ địa phương cũng tham gia mua bán đất rừng do công ty này quản lý.

Ngày 22/6, ông Sử Hồng Ân, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long) cho biết, Đảng ủy xã Quảng Sơn đã vào cuộc kiểm tra và bước đầu phát hiện có 3 cán bộ, đảng viên tham gia mua đất rừng của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ (Công ty Nguyên Vũ) trái phép.

Những vạt thông lớn do Công ty Nguyên Vũ bị đầu độc, đốn hạ để chiếm đất

Những người vi phạm gồm: Bà Nguyễn Thị Miên, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Sơn; ông Lương Hữu Dũng, đảng viên đang sinh hoạt tại bon R’Bút và là cán bộ thú y xã Quảng Sơn; ông Trần Anh Bằng, đảng viên đang sinh hoạt tại thôn Quảng Hợp, nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.

Trong số này, ông Trần Anh Bằng mua hơn 30 m mặt đường quốc lộ 28, với giá 300 triệu đồng; ông Lương Hữu Dũng mua hơn 1ha với giá 300 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Miên đã "đặt cọc" 400 triệu đồng cho ông Phan Thành Nghĩa (trú xã Quảng Sơn) để mua hơn 1,5ha.

Cũng theo ông Ân, Đảng ủy xã Quảng Sơn đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cán bộ, đảng viên này. Sau khi kết thúc kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Sơn sẽ tiến hành kỷ luật các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, ngày 18/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, thống kê những diện tích đất của công ty mà trước đó ông Phan Thành Nghĩa đã bán cho các hộ dân.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Ngô Xuân Lộc cho biết: “Do vụ việc phức tạp, có liên quan đến người nhà nguyên thủ trưởng Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông Lương Ngọc Lếp, nên chờ sau khi các cơ quan chức năng làm rõ, có báo cáo kết quả cụ thể mới xử lý được. Nếu Công an tỉnh Đắk nông không làm được, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc. Quan điểm của tỉnh Đắk Nông là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Được biết, năm 2016, UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty Nguyên Vũ (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) thuê hơn 162ha rừng nằm dọc quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Sơn) trong đó có hơn 156ha rừng thông.

Theo quyết định cho thuê, công ty này chỉ được sử dụng rừng vào mục đích quy hoạch quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ…. Nhưng đến nay, có một diện tích lớn rừng thông bị triệt hạ và sang nhượng cho người dân lấy đất sản xuất, làm nhà có sự tham gia của nhân viên, lãnh đạo Cty Nguyên Vũ, móc nối với một số đối tượng tại địa phương tổ chức bán đất rừng trái phép chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Dương Phong