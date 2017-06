Mayweather tung video tập luyện, đáp trả McGregor

Dự báo, ngày hôm nay (23/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ (tập trung ở hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình) sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.