Theo đó, các đối tượng đang bị Công an TP.Pleiku tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Chung (sn 1996, trú phường Ia Kring); Nguyễn Luật (sn 1992, trú phường Chi Lăng); Lê Văn Tiếp (sn 1984, trú huyện Ia Grai).

Trước đó, từ chiều 16/6, quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn phường Hoa Lư, đội Cảnh sát điều tra về ma túy (Công an TP.Pleiku) đã lần lượt bắt giữ đối tượng Chung đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, xác minh đội đã truy bắt thêm 2 đối tượng mà Luật và Tiếp.

Các đối tượng bị công an tạm giữ vì tang trữ và mua bán trái phép chất ma túy Tang vật công an thu được là 2 gói ma túy tổng hợp dạng “khay”, 10 viên nén ma túy tổng hợp dạng“kẹo”, 5 gói ma túy tổng hợp dạng “đá” cùng nhiều dụng cụ sử dụng các chất trên. Hiện Công an TP. Pleiku tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, làm rõ. Phạm Hoàng