Xạ thủ Canada lập kỉ lục tiêu diệt tay súng IS ở cự ly 3,5km

Một xạ thủ bắn tỉa thuộc lực lượng đặc nhiệm Canada đã lập kỷ lục thế giới với phát súng tiêu diệt phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq ở cự ly gần 3,5km, báo Globe and Mail cho biết.

Ảnh minh họa: Alamy

Theo Globe and Mail, lính bắn tỉa này thuộc lực lượng tinh nhuệ Joint Task Force 2 (JTF2). Trong một chiến dịch hồi tháng trước, xạ thủ trên đã dùng một khẩu súng trường bắn tỉa McMillan TAC-50 ngắm bắn phiến quân IS từ một tòa nhà cao tầng.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi xạ thủ phải tính đến tác động của gió, cự ly và nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, viên đạn chỉ mất chưa đầy 10 giây để trúng mục tiêu ở cách xa 3,45km.

“Phát súng đã làm gián đoạn vụ tấn công của IS nhằm vào lực lượng an ninh Iraq”, Globe and Mail dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

Các kỷ lục về phát súng bắn tỉa. (Ảnh: Global and Mail)

Với phát súng này, lính bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm Canada đã lập kỉ lục về cự ly, “soán ngôi” lính bắn tỉa người Anh Craig Harrison. Năm 2009, Harrison từng tiêu diệt một tay súng Taliban ở cự ly gần 2,5km bằng một khẩu súng trường 338 Lapua Magnum.

Tuy nhiên, vì lý do bảo mật chiến dịch, danh tính của lính bắn tỉa Canada cũng như địa điểm tấn công không được tiết lộ.

Minh Phương