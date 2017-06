PS4 hóa ra chỉ có sức mạnh ngang bằng cỗ máy PC cũ từ 5 năm trước

Những hé lộ đầy bất ngờ của nhà phát triển tựa game A Way Out khi làm game trên PS4

Tại E3 2017, A Way Out, tựa game với lối chơi hết sức độc đáo, đòi hỏi hai game thủ cùng phải kết hợp với nhau thực sự ăn ý đã khiến biết bao game thủ quan tâm. Điểm đặc biệt nhất của A Way Out mà người chơi có thể "mục kích" ngay từ ban đầu chính là phong cách vượt ngục "Prison Break", khi trò chơi yêu cầu bạn phải tìm cách để trốn thoát khỏi một nhà tù tại Mỹ.

Thật vậy, người chơi sẽ được lựa chọn vào vai 1 trong 2 nhân vật Leo và Vincent, 2 gã tù nhân ngẫu nhiên gặp nhau trong khoảng thời gian "bóc lịch". Điều đáng tiếc rằng thay vì dành khoảng thời gian ngồi tù để cùng ăn năn, sám hối về lỗi lầm của mình thì cả Leo và Vincent lại cùng hợp tác với nhau để lập kế hoạch vượt ngục.

Thế nhưng, trong bài viết này, chúng ta sẽ không dành thời gian để bàn tới tựa game A Way Out, vì mới đây, Josef Fares, nhà làm game tại Hazelight Studio đã có những lời không mấy đẹp đẽ về cỗ máy PS4, chiếc console mà Fares cùng đồng sự đang gặp rất nhiều khó khăn khi làm game. Khi được Engadget phỏng vấn, chúng ta mới thực sự bất ngờ vì PS4 không mạnh mẽ như nhiều người tưởng tượng:

"Các bạn muốn biết sự thật không? Cỗ máy PS4 thật ra không mạnh như các bạn nghĩ đâu. Nó giống như một chiếc máy tính cấu hình 5 năm về trước. Nếu máy chơi game bây giờ mà mạnh mẽ như PC, các bạn sẽ được thấy những tựa game khác hoàn toàn rồi. Phần lớn thời gian khi những nhà phát triển game làm việc trên PS4, họ đơn giản chỉ có một việc, cố gắng làm sao cho tựa game mà họ tạo ra hoạt động tốt trên PC mà thôi."

Nếu nói một cách công bằng, thì đúng là PS4 có cấu hình 5 năm thật, vì nó được công bố vào năm 2013 và ra mắt vào tháng 11/2013. Xét về cấu hình của cỗ máy chơi game gần 4 năm tuổi, thì chắc chắn không thể so sánh được với những chiếc máy tính chơi game của năm 2013: CPU 8 nhân AMD Jaguar 1,6 GHz, 8GB RAM và GPU Radeon GCN, những phần cứng có tuổi đời trước cả thời 2013.

Trong khi đó, PS4 Pro lại là một chiếc máy có cấu hình mạnh hơn một chút, thế nhưng yêu cầu của Sony là khi làm game trên PS4 Pro, chúng phải chạy mượt trên PS4 cũ trước đó đã. Phần cứng máy tính thay đổi liên tục từng năm, còn PS4 và Xbox One thì vẫn như vậy, ngần đó có lẽ đã mô tả được cho bạn những khó khăn của người làm game trên console rồi chứ?

