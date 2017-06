Iran tính công bố bằng chứng “tố” Mỹ hỗ trợ IS

Giới chức Iran cho biết nước này đang lên kế hoạch công bố bằng chứng cho thấy các hành động của Mỹ trong việc hỗ trợ trực tiếp cho các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Sputnik đưa tin ngày 22/6.

Một tấm biển tuyên truyền của IS tại Raqqa, Syria có ghi dòng chữ: "Chúng ta sẽ vẫn giành chiến thắng, bất chấp liên minh quốc tế" (Ảnh: Reuters)

“Những bằng chứng này đang được chuẩn bị để công bố. Cần lưu ý rằng các bằng chứng không chỉ là những đoạn văn bản hay những bản giao kèo để có thể công bố dưới dạng giấy tờ. Những bằng chứng này có thể liên quan tới các hành vi tác chiến trên thực tế”, Sputnik dẫn lời quan chức quân sự Iran Hamid Reza Moghadam Far cho biết.

Là cố vấn truyền thông của Tướng Mohammad Ali Jafari, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), ông Moghadam Far cho biết: “Các bằng chứng sẽ chỉ ra những vị trí mà Mỹ cung cấp sự hỗ trợ cho IS. Tất cả mọi sự hỗ trợ về vũ khí, y tế, hậu cần (của Mỹ cho IS) đều sẽ được công bố”.

Cũng theo ông Moghadam Far, chính Mỹ đã góp phần vào việc hình thành tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trước đây.

“Mỹ là nước đứng đằng sau sự ra đời IS và đây là thông tin quan trọng hơn cả. Họ không thể giấu giếm thực tế này. Mặc dù bây giờ họ có thể tuyên bố rằng “chúng ta đã mắc sai lầm, chúng ta đã tạo ra tổ chức này (IS) và bây giờ chúng ta phải tiêu diệt nó”, nhưng đây rốt cuộc vẫn chỉ là những lời nói dối. Và điều đó có thể chứng minh bằng nhiều tài liệu khác nhau”, ông Moghadam Far nhấn mạnh.

Mỹ hiện đang dẫn đầu một liên minh quốc tế, trong đó các quốc gia cùng tham gia cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria. Trong khi đó, liên quan tới các cáo buộc của Iran, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Trước đó, Phó tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran Mostafa Izadi ngày 11/6 cho biết sự hỗ trợ của Mỹ đối với IS là công cụ gây ra “cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực” và là “thủ đoạn mới của các cường quốc ngạo mạn nhằm đối phó với Iran”.

Thành Đạt