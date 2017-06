Phát hiện 12 mẫu phân bón kém chất lượng

Ngày 22/6, thông tin từ sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 3 tháng qua, Chi cục QLTT và Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh thành lập 2 đoàn tiến hành kiểm tra 210 cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh, phát hiện 12 mẫu kém chất lượng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy 147 mẫu phân bón vô cơ các loại tại 72 cơ sở kinh doanh và gửi 134 mẫu đi kiểm nghiệm (còn 13 mẫu mới lấy chưa gửi kiểm nghiệm). Kết quả, có 87/99 mẫu đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất, chiếm tỉ lệ 87,9% và 12/99 mẫu phân bón không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất, chiếm tỉ lệ 12,1%.

Trong số 12 mẫu không đạt chất lượng thì có 4 mẫu có các chỉ tiêu chất lượng dưới 70% thuộc loại hàng giả về chất lượng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, so với tỉ lệ vi phạm phân bón kém chất lượng trong quý 2 có kéo giảm xuống còn 12,1% so với quý 1 là 17%.

Phân bón kém chất lượng bị cơ quan chức năng thu giữ, xử lý

Qua kiểm tra phát hiện 4 mẫu phân bón giả gồm: Mẫu phân High Fertilizer 16-48-0 ngày SX 12/2/2017 của Công ty CPXNK Osaka Nhật Bản (3C60/8, Tỉnh lộ 10, ấp 3, xã Phạm Văn Hải, H.Bình Chánh, TPHCM) do của hàng vật tư nông nghiệp Hồng Khánh (tổ 51, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, H.Trà Ôn) bán; Mẫu phân bón Fertilizer efficiency 15-15-15+TE ngày SX 3/1/2017 do Công ty APT AgriCo., Ltd (24, đường 42, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM) do Cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngọc Thuận (ấp Mỹ Hòa 2, xã Mỹ An, H.Mang Thít) bán.

Riêng 2 mẫu phân dạng viên màu 32-10-10+TE ngày SX 1/3/2017 và phân dạng màu 17-17-17+TE ngày SX 10/3/2017 của Công ty phân bón An Phú Thuận (24 đường 42, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM) đều giả do Cửa hàng vật tư nông nghiệp Yến Nhi (77, Hương lộ 18, ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long) bán.

Đoàn kiểm tra đã xử lý 12 mẫu phân bón không đạt chất lượng, phạt hành chính đối với 9 cửa hàng kinh doanh phân bón với số tiền gần 190 triệu đồng. Còn lại 7 mẫu vi phạm của 3 cửa hàng đang chờ kết quả thử nghiệm lại lần 2, sẽ xử lý khi có kết quả.

