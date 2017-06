IS nhắm mục tiêu tới một loạt nước Đông Nam Á

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nhắm mục tiêu tới một loạt quốc gia mà nhóm khủng bố này gọi là “tỉnh Đông Á”, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, miền nam Thái Lan, Myanmar và Nhật Bản, Straitstimes đưa tin ngày 22/6.

IS tuyên bố chiếm hơn 2/3 thành phố của Philippines



Dòng chữ "Chào mừng IS" xuất hiện trên cửa một ngôi nhà trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân IS tại thành phố Marawi, Philippines (Ảnh: EPA)

Theo Straitstimes, trong một báo cáo do trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore công bố tuần trước, chuyên gia phân tích Jasminder Singh cho biết Singapore là một trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ được các phần tử ủng hộ IS xếp vào nhóm “tỉnh Đông Á” thuộc đế chế Hồi giáo IS.

Ngoài Singapore, nhóm gọi là “tỉnh Đông Á” do các phiến quân IS lập ra còn bao gồm Malaysia, Indonesia, Philippines, miền nam Thái Lan và Nhật Bản. Trong số này có tới 5 nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

“Đối với các tay súng nước ngoài khi kéo tới khu vực, điều này (nhóm “tỉnh Đông Á”) sẽ giúp chúng nảy ra ý tưởng nên làm gì và nhắm mục tiêu tới đâu để tấn công”, ông Singh nói với Straitstimes.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích an ninh khác nói rằng việc IS khoanh vùng các nước mà tổ chức này gọi là “tỉnh Đông Á” của đế chế Hồi giáo có thể sẽ tạo động lực cho các phần tử cực đoan tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực. Các cuộc tấn công này sẽ diễn ra khi các phần tử cực đoan không thể tới Trung Đông để tham chiến.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Singapore hiện phải đối mặt với nguy cơ đe dọa khủng bố cao nhất trong những năm gần đây. Quốc gia Đông Nam Á này cũng đang phải chứng kiến sự gia tăng của các đối tượng “tự cực đoan hóa”, sẵn sàng gây ra các cuộc tấn công vào bất cứ thời điểm nào.

Cuộc xung đột giữa các phiến quân thân IS và quân đội chính phủ đang diễn ra tại thành phố Marawi, miền nam Philippines được cho là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng của mối đe dọa khủng bố tại Đông Nam Á. Thực tế này ngày càng được chứng minh rõ rệt hơn khi các chiến binh từ châu Á mà IS đã tuyển mộ để tham chiến ở Syria và Iraq đang bắt đầu quay về nước do cuộc chiến ở Trung Đông gặp thất bại liên tiếp.

Philippines dốc sức giải phóng thành phố bị phiến quân chiếm đóng

Thành Đạt