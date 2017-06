Buổi hẹn hò định mệnh của bà mẹ khi bị con nhìn trộm qua khe cửa

Thuận gầm lên với người đàn ông ở trong phòng với mẹ mình "ai cho ông làm thế" và vung dao, vật lộn.

Bị can Lê Xuân Thuận.

Sáng 18/6, vợ ông Thành không thấy chồng về sau ca bảo vệ tại trường học ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) như thường ngày nên ra trường tìm. Trong một căn phòng, bà phát hiện ông Thành tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định ông Thành bị sát hại bằng vật sắc nhọn. Điện thoại, nhẫn vàng, ví tiền… đều nguyên vẹn.

Nhà chức trách nhận thấy nạn nhân hầu như không có mâu thuẫn với ai. Thời gian làm bảo vệ trường học, ông cũng không có mối quan hệ bất thường với những thành viên nhà trường hay phụ huynh để dẫn tới mâu thuẫn. Hiện trường vụ án xáo trộn, chứng tỏ có những dấu hiệu xô đẩy.

“Những trường học ở các làng quê thường chẳng có tài sản gì đáng giá để lại. Tình huống đột nhập trộm cắp tài sản rồi bảo vệ phát hiện, cả hai giằng co dẫn đến nạn nhân thiệt mạng được chúng tôi loại bỏ. Dấu vết hiện trường cũng loại trừ khả năng nạn nhân tự sát. Nguyên nhân dẫn đến vụ án chỉ có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái”, thượng tá Nguyễn Công Khôi (Trưởng phòng cảnh sát hình sự) nhận định.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án thu thập được thông tin rước khi bị giết ít giờ, nạn nhân nói với gia đình rằng phải vào trường vì có lãnh đạo trường cần gặp. Tuy nhiên, khi kiểm tra chéo thông tin, lãnh đạo nhà trường phủ nhận có cuộc gọi trên. Từ những chứng cứ này, nhận định nạn nhân bị sát hại bởi mâu thuẫn tình ái càng được Ban chuyên án củng cố, bởi chắc chắn, nếu đã vướng vào điều này, tâm lý của bất cứ ai cũng muốn “dối vợ, giấu con".

Cảnh sát xác định một phụ nữ 57 tuổi là nghi can số một liên quan đến vụ án. Cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại ông Thành là với bà này. Bị cảnh sát triệu tập, bà thừa nhận có biết về vụ án mạng.

Chiều 20/6, con trai bà này là Lê Xuân Thuận (40 tuổi) bị bắt khi đang bỏ trốn ở Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai cách đây không lâu anh ta nghe được cuộc cãi vã của mẹ với em dâu vì nghi bà ngoại tình. Lời nói xóc xỉa của đứa em dâu như vết dao cứa vào trái tim khiến cho Thuận không khỏi bực bội. Sự lục đục do mối hiềm nghi này cứ lớn dần lên khiến bố của Thuận bỏ sang ở với người con trai thứ. Tối 17/6, sau bữa cơm Thuận phát hiện mẹ lén gọi điện thoại cho ai đó rồi rời nhà.

Nghi có điều chẳng lành, Thuận liền bám theo mẹ. Khi đi, anh ta cầm theo con dao gọt hoa quả giấu trong người. “Lúc này tôi nghĩ mẹ đi gặp ông nào đó nên định đi theo, đánh cho vài cái rồi dừng lại. Ai ngờ…”, Thuận khai.

Đi theo sau, thấy mẹ đi vào phòng của một lãnh đạo trường đã mở sẵn cửa, anh ta nấp bên ngoài nghe ngóng... Không kìm được sự tức giận, đứa con trai đẩy cửa vào, rít lên với ông Thành đang ở trong phòng: “Ai cho mày làm vậy”. Mặc lời van xin và can ngăn của mẹ, Thuận lao vào đấm, đá rồi rút dao đâm.

Hai người đàn ông giằng co nhau lăn lộn trong phòng giữa những tiếng đổ vỡ của đồ vật. Cơn hung dữ chỉ nguội bớt khi Thuận thấy trên người ông bảo vệ trường học loang máu. Cởi áo quẳng cho ông Thành bảo lau máu, Thuận cầm dao chạy ra khỏi căn phòng.

Trên đường về nhà lấy ba lô quần áo bỏ trốn, anh ta vứt dao phi tang. Thuận chạy bộ theo cánh đồng sang Hải Dương ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ta bắt xe lên Hà Nội rồi di chuyển lên Hòa Bình, Điện Biên trước khi vòng sang Lào Cai.

Thuận khai bỏ trốn trong vô định. Có những lúc định tự tử nhưng nghĩ nếu chết sẽ không ai hiểu được và con phải xấu hổ vì bố tự tử nên quyết định không chạy trốn nữa.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thuận về hành vi giết người, khởi tố bị can với mẹ anh ta về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo Công an nhân dân, An ninh thủ đô

*Tên nạn nhân đã thay đổi.