5 sự bổ sung, thay đổi quan trọng mà game thủ FIFA Online 3 mong muốn nhà NPH tiếp thu ý kiến

Những sự bổ sung mới này sẽ khiến game FIFA Online 3 ngày càng chất lượng hơn.

Trải qua hơn 3 năm “tuổi thọ”, FIFA Online 3 là tựa game bóng đá trực tuyến sở hữu cộng đồng người chơi rất lớn. Đặc biệt là những game thủ đam mê bóng đá nói chung và game online nói riêng. Nhưng game vẫn còn đó nhiều bất cập, nhiều thiết sót mà game thủ FIFA Online 3 luôn mong ngóng nhà phát hành sẽ có những sự điều chỉnh kịp thời trên tinh thần cầu thị.

Sau đây là tổng hợp những yếu tố hạn chế dưới khía cạnh giao diện và chế độ chơi được game thủ FIFA Online 3 “phàn nàn” nhiều nhất. Họ luôn mong mỏi nhà phát hành có sự bổ sung, thay đổi kịp thời để FIFA Online 3 ngày càng trở thành sân chơi bền vững đối với nhiều tầng lớp game thủ.

1. Nhận và giữ vật phẩm theo yêu cầu

Kho quà là giao diện giúp người chơi nhận về những phần thưởng khuyến mãi nhà nhà phát hành gửi vào từ các sự kiện nạp tiền chuyển Sò sang Cash, online và hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày,… Nhưng game chỉ có 2 cách nhận là nhận tất cả và nhận đơn lẻ từng vật phẩm một.

Điều này làm nhiều người chơi muốn nhận hầu hết vật phẩm nhưng giữ lại một món ví dụ như “thẻ Vip” thêm mất thời gian… click. Vì thế mà người chơi hi vọng sẽ có thêm một cách nhận quà nữa đó là nhận theo “yêu cầu”. Tức là game thủ có thể click chọn giữ lại những vật phẩm mà mình không muốn nhận ngay, đồng thời chỉ nhận hết những thứ còn lại mà mình muốn.

2. Ra mắt hình thức “tố cáo” hành vi không đẹp

Game còn vô số những hành vi tiêu cực như tận dụng triệt để “lỗi game” để tiền đạo của mình nhanh chóng 1vs1 với thủ môn đối phương chỉ sau một cú QW, chửi bậy,… và đáng nói nhất là hành vi câu giờ. Lối đá câu giờ dù được nhiều game thủ tố cáo là… phòng thủ chiến thuật thì vẫn rất đáng lên án. Nhưng vì cơ chế phạt vẫn chưa được thực hiện nghiêm khắc nên những hành vi xấu như vậy vẫn tràn ngập trong các mode đấu xếp hạng và cả KOTH.

3. Tính năng chat nhóm ngoài giao diện chơi

Đây là một tính năng cần thiết đối với những người chơi không thich sử dụng… facebook hoặc các tính năng stream thông dụng hiện nay. Lúc này thỉ chỉ cần bật giao diện ingame là người chơi có thể mời nhau vào các nhóm (room) chat, tạo tiền đề cho những giải tứ hùng, bát hùng,… nội bộ, hoặc đơn giản là giúp việc điều hành, trao đổi các hoạt động trong team, liên đoàn, hoặc giữa những người buôn bán vật phẩm ảo với nhau thêm thuận lợi.

4. Kế thừa tính năng Thách đấu với đặt cược tiền

Đây là một tính năng có từ thời FIFA Online 2. Người chơi vẫn sẽ thi đấu với nhau như bình thường nhưng cả hai đều phải đặt cược tiền. Phần thưởng thu về cho người chiến thắng là 80% tổng số tiền mà hai đấu thủ đã đặt cược trước đó.

Nếu như tính năng Thách đấu được ra mắt như thế thì lượng người chơi thích… cày tiền EP sẽ rất háo hức. Đồng thời tính đua tranh sẽ còn cao hơn cả KOTH, xếp hạng vì game thủ khi đá sẽ phải ý thức, trách nhiệm với số tiền mình bỏ ra.

5. Cái thiện phần thưởng xếp hạng

Chế độ xếp hạng là còn níu giữ người chơi vì 2 lý do: 1 là do tâm lý hiếu thắng thích thứ hạng cao và 2 là do thích… phần thưởng thẻ World Best. Nhưng rõ ràng phần lớn những thẻ World Best hoặc thậm chí là thẻ World Legend (20 cái tên có giá bán rẻ nhất) cũng chả còn được nhiều người chơi ham hố, huống chi là chiếc thẻ World Best nhỏ nhoi cuối mùa chỉ dành cho những… cao thủ, vận động viên FIFA Online 3 quốc gia.

Nhiều game thủ phải thừa nhận nếu đá vì phần thưởng cuối mùa thì “đá làm gì cho mệt, mua cho xong”. Có lẽ là những phần quà như thẻ Europe Legend, Man Utd Legend, Thẻ VN Star cộng cao mới là những thứ khiến game thủ hài lòng khi đua Top.