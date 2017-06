Quan hệ Nga - Mỹ: Thực không như mơ

Những hy vọng về việc “phá băng” quan hệ giữa Mỹ và Nga dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tắt dần bởi sự đối đầu giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Nga đang chuẩn bị có những biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Động thái mới nhất về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga dưới thời tân Tổng thống Donald Trump là việc Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-6 lên tiếng cáo buộc một máy bay do thám Mỹ đã có hành động khiêu khích trước máy bay chiến đấu của Nga tại khu vực biển Baltic vào ngày 19-6. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã phát hiện một máy bay do thám RC-135 của Mỹ trên không phận ở khu vực biển Baltic và điều một máy bay chiến đấu Su-27 lên ngăn chặn.

Khi chiếc Su-27 tiến tới gần, máy bay do thám RC-135 của Mỹ đã bay áp sát máy bay chiến đấu của Nga và quay đầu “khiêu khích”. Phi công Nga đã “phản ứng trước động thái trên”, sau đó tiếp tục hộ tống máy bay do thám Mỹ cho đến khi chiếc RC-135 thay đổi đường bay và tránh xa biên giới Nga. Nhưng ngay sau đó, một máy bay do thám RC-135 khác của Mỹ cũng lại tiến vào khu vực và tiếp tục bị máy bay Su-27 của Nga ngăn chặn.

Trái ngược với cáo buộc của Nga, người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ Danny Hernandez lại cho rằng, máy bay tiêm kích của Nga đã bay thiếu an toàn sát máy bay do thám Mỹ trên biển Baltic. Theo ông Hernandez, máy bay chiến đấu của Nga đã bay cách một máy bay do thám RC-135 của Mỹ trên khu vực biển Baltic chỉ vài mét với tốc độ cao và kiểm soát máy bay không tốt.

Cùng với việc “lời qua tiếng lại” về va chạm quân sự trên vùng biển chiến lược Baltic, Nga và Mỹ còn đang đối đầu căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20-6 cho biết, nước này lấy làm tiếc trước việc Mỹ vừa mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời cảnh báo Matxcơva đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả đối với động thái trên của Mỹ.

Cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt với Nga lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền sau gần nửa năm. Theo danh sách trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 20-6, 38 quan chức và các tổ chức Nga “có liên quan đến vấn đề xung đột tại Ukraine” sẽ bị đóng băng các tài sản trong ngân hàng Mỹ, đồng thời cấm các công ty Mỹ làm ăn với những cá nhân hay tổ chức này.

Đối đầu máy bay quân sự trên không phận biển Baltic, đòn trừng phạt mới cùng với sự đối đầu trong cuộc chiến tại Syria đang dần làm tắt hy vọng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Nga vốn đã được trông đợi khá nhiều khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từ khi tranh cử đã luôn công khai tuyên bố ủng hộ việc cải thiện quan hệ và mong muốn có mối hợp tác tốt đẹp với Nga để cùng phối hợp giải quyết những vấn đề lớn và cấp bách trên thế giới.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với ông Donald Trump trong quá trình chạy đua tranh cử và tuyên bố trông đợi quan hệ Nga-Mỹ sẽ “sang trang mới” dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thế nhưng, với diễn biến gần đây, giới quan sát đã cho rằng không nên trông đợi nhiều bởi giữa hai cường quốc này còn tồn tại những khác biệt quan điểm quá lớn và nhất là xung khắc lợi ích cốt lõi trên toàn cầu sâu sắc. Nay, khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới vào Nhà Trắng tròn 5 tháng, tức là chưa đầy 1/8 nhiệm kỳ, thì thực tế đầy khó khăn trong quan hệ giữa Mỹ và Nga đã cho thấy nhiều khi “đời thực không như mơ”.

Theo Hoàng Hà