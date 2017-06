Singapore có thể trở thành mục tiêu của IS

Các chuyên gia nhận định Singapore nằm trong số các nước và vùng lãnh thổ bị IS coi là một phần của "tỉnh Đông Á".

Singapore có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nhà nước Hồi giáo. Ảnh minh họa: AFP.

Những kẻ ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) coi Singapore là một phần của "tỉnh Đông Á" thuộc "đế chế Hồi giáo" này, Straits Times ngày 22/6 dẫn lời Jasminder Singh, chuyên gia thuộc trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore.

IS cho rằng "tỉnh Đông Á" của phiến quân bao gồm các quốc gia Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, miền nam Thái Lan, Myanmar và Nhật Bản. "Việc này sẽ gợi ý cho các tay súng nước ngoài nên làm gì, nhắm vào đâu khi kéo đến khu vực", ông Singh nói.

Nhiều chuyên gia an ninh khác cũng nhận định động thái này của IS có thể thúc đẩy các con sói đơn độc tiến hành những vụ tấn công tại Singapore nếu không đến được Trung Đông.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Singapore phải đối mặt mối đe dọa khủng bố đáng báo động nhất trong những năm gần đây, với số lượng các cá nhân tự cực đoan hóa gia tăng mạnh.

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) hôm 20/6 thông báo bắt giữ hai cảnh sát do có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố theo luật An ninh nội địa (ISA). Tuần trước, MHA cũng đã bắt giữ một phụ nữ đang có kế hoạch dẫn con đến Syria để chiến đấu cho IS.

Nguyễn Hoàng