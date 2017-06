“Cha cõng con” lại tiếp tục “thắng đậm” Liên hoan phim tại Mỹ

Bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa tiếp tục “thắng đậm” tại các LHP lớn ở Mỹ.

Phim “Cha cõng con” (Father and Son) vừa chính thức đoạt thêm giải “Phim truyện xuất sắc nhất” (Best Narrative Feature Film) tại LHP Châu Á Thái Bình Dương - Mỹ La Tinh (DC Asian Pacific American Film Festival) lần thứ 17 được tổ chức tại Washington, DC và có buổi ra mắt khán giả tại nơi tổ chức LHP.

Tại LHP độc lập Mỹ (USA Independent Film Festival) lần thứ 6 được tổ chức tại New York, phim “Cha cõng con” tiếp tục đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc nhất ” (Best Director) và giải “Quay phim xuất sắc nhất ” (Best Cinematographer) và có một buổi trình chiếu tới khán giả nơi diễn ra tổ chức LHP ngày 18/6.

Cảnh trong phim "Cha cõng con". Ảnh: ĐLP.

Sắp tới tại thủ đô Toronto, Canada ngày 3/7, phim “Cha cõng con” cũng chính thức có buổi chiếu mở màn lễ hội của LHP quốc tế ReelHeart (ReelHeART International Film & Screenplay Festival) lần thứ 13 tại thủ đô Toronto, Canada. Tại LHP Reel Heart lần thứ 13, phim “Cha cõng con” được đề cử các hạng mục quan trọng như: “Quay phim xuất sắc” (Best Cinematography), “Phim nước ngoài xuất sắc” (Best Foreign Film), “Diễn viên xuất sắc” (Best Actor Do Trong Tan as “Ca”), “Âm thanh xuất sắc” (Best Sound).

Một tin vui đến với bộ phim nữa là “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được lựa chọn cho vòng cạnh tranh chính thức tại LHP Tallinn Black Nights lần thứ 21. LHP Tallinn Black Nights với mục tiêu luôn đấu tranh cho sự đa dạng văn hóa, chủng tộc và sự tâm huyết… Là nơi trổ tài của những nhà nghệ thuật chuyên nghiệp, nghiệp dư và cả những nghệ sĩ mới từ hơn 70 quốc gia. Tallinn Black Nights thuộc LHP hạng A, một trong top 15 các LHP lớn của thế giới (bao gồm Cannes, Berlinale, Venice, Karlovy Vary, San Sebastian, Shanghai, Tokyo...) với chương trình cạnh tranh quốc tế.

LHP Tallinn Black Nights lần thứ 21 được tổ chức tại thành phố Tallinn của Estonia, là một trong những LHP lớn nhất với nhiều thể loại phim tham gia nhất ở khu vực Bắc Âu, nơi mỗi năm đón tiếp hơn 1.000 nhà làm phim quốc tế và trình chiếu khoảng 250 phim hơn 300 phim ngắn và hoạt hình cùng với sự tham gia của 80.000 người mỗi năm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết anh bận dự án mới, nhưng đã nhận lời mời BTC tới tham dự LHP Tallinn Black Nights. Lương Đình Dũng tiết lộ “Cha cõng con” sẽ tiếp tục tham dự nhiều sự kiện điện ảnh, dù là sự kiện lớn hay nhỏ, nhưng đối với tôi nó là cơ hội quảng bá phim Việt ra với bạn bè quốc tế”.

Hiện tại, vị đạo diễn sinh năm 1973 đang gấp rút chuẩn bị cho việc bấm máy dự án điện ảnh thứ hai mang tên “Thành phố ngủ gật” (Drowsy City). Phim dự kiến có thời lượng 92 phút dựa trên tiểu thuyết cùng tên anh viết năm 2008. Lương Đình Dũng từng tập trung viết từ khi còn là công nhân và sinh viên. Hiện tại anh còn 5 cuốn tiểu thuyết đã viết nên anh thích làm phim bằng chính kịch bản của mình. Đó là một lợi thế vì hơn ai hết anh hiểu anh muốn gì từ tiểu thuyết cho đến lúc lên phim.

“Tôi rất vui và tỉnh táo để viết một câu chuyện mà các nhân vật không tỉnh táo. Tên phim tôi đặt khi bắt đầu lên ý tưởng, vì nó hợp với nội dung truyện. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với “Cha cõng con”, có thể diễn tả về sự khác này là xoay chuyển 180 độ, một câu chuyện gai góc nhất trong những cuốn mà tôi viết. Nó được chuẩn bị kỹ và sẽ được thực hiện một cách khắt khe" - Lương Đình Dũng chia sẻ về dự án mới.

Đạo diễn Lương Đình Dũng đang bắt tay thực hiện dự án điện ảnh thứ hai, khác biệt với "Cha cõng con". Ảnh: ĐLP.

Nhân vật chính 25 tuổi, sống trong một con ngõ gần như bị bỏ hoang, hàng ngày đi mổ gà thuê, công việc cứ như vậy diễn ra, cho đến một ngày xuất hiện ba gã đàn ông không rõ danh tính đến lẩn trốn ở một nhà sập trong ngõ, thêm một cô gái bị bỏ rơi... Mọi bất thường xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện ngoài tầm kiểm soát các nhân vật và của chính tác giả…

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết anh vẫn theo đuổi cách kể chuyện của riêng mình, trong phim mới, diễn biến của nhân vật biến đổi không theo nguyên tắc nào. Mục tiêu chính của “Thành phố ngủ gật” là chinh phục các BGK khó tính nhất. Vì thế nó bắt buộc và cũng cho phép anh sáng tạo không giới hạn về cách kể chuyện và dàn dựng.

“Cha cõng con” đã làm tôi hài lòng trên mọi phương diện, nó giống như món nợ lớn mà tôi đã trả được, vì thế “Thành phố ngủ gật” sẽ được bay thoải mái. Bạn hình dung ra cảm giác khi xem bộ phim “Thành phố ngủ gật” như một mặt hồ phẳng lặng trong đêm đen, chỉ khác là bạn buộc phải lặn xuống cái hồ không có đáy...”, Lương Đình Dũng ví von.

Anh dự kiến quay phim ở Quảng Ninh vì ở đó anh đã tìm kiếm được một bối cảnh rất ưng ý. Tuy là một bộ phim thoả sức sáng tạo nhưng anh chỉ sản xuất với một kinh phí rất thấp. Hiện tại, vị đạo diễn trẻ nhận được nhiều giải thưởng quốc tế đang bắt đầu công việc casting. Cũng giống như bộ phim đầu tay, Lương Đình Dũng không ưu ái những gương mặt nổi tiếng quen thuộc với khán giả. Anh hướng đến những gương mặt mới, thực sự là hóa thân của nhân vật.

Hà Tùng Long