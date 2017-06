Xử vụ 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ: "Lộ" việc “chạy” chức?

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Dương Minh Tâm (nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ) khai đã dùng số tiền 370 triệu chi cho anh T.V.P (nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ) để “chạy” lên chức Phó Chánh Thanh tra sở”…

Sáng 22/6, phiên tòa xét xử vụ 7 thanh tra giao thông TP. Cần Thơ nhận tiền “bảo kê” tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn các bị cáo. Phiên tòa nóng lên khi có 02 bị cáo khai nhận, dùng tiền của doanh nghiệp (DN) để “chạy” chức.

Trước khi thẩm vấn các bị cáo, chủ tọa phiên tòa lưu ý các bị cáo thành khẩn khai báo trung thực, vì điều này có lợi cho các bị cáo. Do vậy, tại phần thẩm vấn, bị cáo Tâm khai nhận đã sử dụng số tiền của DN để tiêu xài, bị cáo còn dùng số tiền 370 triệu chi cho ông T.V.P (nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ) để “chạy” lên chức Phó Chánh Thanh tra.

Theo hồ sơ, bị cáo Dương Minh Tâm (nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ) được xác định đã nhận tiền của 13 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền trên 413 triệu đồng.

Còn bị cáo Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều) cũng đã trả lời trước HĐXX rằng: bị cáo đã đưa 350 triệu đồng cho ông T.V. P. (tại thời điểm ông P. giữ chức Phó chánh TTGT rồi Chánh TTGT Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ).

Bị cáo Hoàng Anh thừa nhận việc đưa tiền cho ông P. là không có chứng cứ, bị cáo Hoàng Anh đến nhà ông P. đưa trực tiếp cho ông bằng tiền mặt với ý nhờ cấp trên lo vị trí tốt hơn.

Tại phần thẩm vấn bị cáo Dương Minh Tâm (bị cáo mặc áo thun đen) khai nhận đã chi số tiền 370 triệu chi cho ông T.V.P (nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ)

Tại phiên tòa, khi bị thẩm vấn, bị cáo Đoàn Vũ Duy (nguyên Đội trưởng Đội cơ động đường bộ TP.Cần Thơ) tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội. Kiểm sát viên yêu cầu bị cáo Duy thành khẩn vì lời khai của những bị cáo khác và những người có liên quan đều chứng minh việc Duy đã nhận tiền “bảo kê” từ các nhà xe. Sau đó, bị cáo Duy im lặng, không nói gì thêm.

Theo kết quả điều tra, Duy sử dụng Nguyễn Văn Cần vá Trần Tường An để nhận tiền giúp Duy và thường xuyên đi tuần tra cùng với Duy làm cho các tổ chức, cá nhân nhầm tưởng 2 người này là cán bộ thanh tra giao thông. Khi kiểm tra xe, có lúc Duy trực tiếp thỏa thuận với chủ xe để chi tiền, có lúc cho số đỉện thoại của Cần và An hoặc chỉ đạo Cần và An liên hệ với chủ xe để nhận tiền.

Tổng cộng, Cần đã giúp Duy nhận tiền của 50 doanh nghiệp, cá nhân, với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng, trong đó, Cần được hưởng lợi 71 triệu đồng; Trần Tường An giúp Duy nhận tiền của 5 doanh nghiệp, cá nhân, với số tiền 53 triệu đồng, nhưng An không được hưởng lợi.

Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Cần khẳng định trước giờ chưa từng đi tuần tra chung với thanh tra giao thông Cần Thơ. Cần cũng chỉ gặp Duy một lần ở ngoài đường cho một người tên Trung chỉ. Quá trình điều tra, Cần cũng chưa được đối chất với Duy, chỉ được nhận dạng một lần, nhưng cũng không nhớ rõ.

Kiểm sát viên đã nhiều lần yêu cầu Cần thành khẩn khai báo vì lời khai không trung thực. Lúc thì nói nhận tiền cho Duy, lúc thì lại khai thêm 1 người trung gian khác tên Trung nhưng người tên Trung này hoàn toàn không có…

Dân trí tiếp tục cập thông tin tin vụ việc này

Nguyễn Hành - Phạm Tâm