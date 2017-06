Thiếu tiền tiêu xài, thanh niên đi ăn cắp xe ô tô

Ngày 20/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và An ninh hàng không, bắt quả tang 02 hành khách vận chuyển trái phép chất ma túy, giấu trong quả thanh long.

