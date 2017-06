'Transformers 5' được dự báo mở màn kém nhất series

Ở Bắc Mỹ, doanh thu ra mắt của "Transformers: The Last Knight" có thể kém hơn phần trước đến 50 triệu USD.

Khác với đa số phim ra mắt vào thứ sáu, Transformers: The Last Knight chọn ngày thứ tư (21/6) để công chiếu ở Bắc Mỹ. Trong buổi chiếu sớm đêm 20/6, phim thu về 5,5 triệu USD. Theo Variety và Hollywood Reporter, phần năm series robot dự kiến thu về 70 triệu USD trong năm ngày đầu.

Nếu dự đoán trên đúng, đây là doanh thu mở màn kém nhất ở Bắc Mỹ trong lịch sử loạt phim. Ba năm trước, phần bốn - Transformers: Age of Extinction (2014) - cán mốc 120 triệu USD sau năm ngày ra mắt.

* Optimus Prime phản bội trong phần năm

Tranformers: The Last Knight có kinh phí 217 triệu USD và được hãng Paramount kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho câu chuyện. Tuy nhiên, tác phẩm không được lòng giới phê bình với chỉ 16% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Nội dung phim bị chê quá lan man, cốt chỉ để phục vụ cho các màn phô diễn kỹ xảo. Sự xuất hiện của ngôi sao gạo cội Anthony Hopkins tương đối mờ nhạt.

Nhìn chung, series Transformers có xu hướng giảm dần đều doanh thu ở Bắc Mỹ kể từ phần hai - Transformers: Revenge of the Fallen (2009) với 402 triệu USD. Sau đó, phần ba và bốn chỉ lần lượt thu về 352 và 245 triệu USD. Điều này phản ánh sự thờ ơ của khán giả Mỹ dành cho các bom tấn nặng kỹ xảo, lỏng lẻo kịch bản - điểm yếu chung của loạt phim Transformers.

Đạo diễn Michael Bay và nam diễn viên chính Mark Wahlberg tuyên bố chia tay loạt phim sau phần năm.

Để bù đắp, các nhà sản xuất dựa vào thị trường nước ngoài. Tiêu biểu cho động thái này, phần bốn được thực hiện với mục tiêu rõ ràng là nhắm đến thị trường Trung Quốc. Một phần lớn phim lấy bối cảnh Trung Quốc, các nhân vật nhiều lần sử dụng sản phẩm của nước này và sao Hoa ngữ Lý Băng Băng xuất hiện trong nhiều cảnh quay. Đến nỗi, tờ Variety còn mỉa mai: "Transformers 4 là tác phẩm đề cao tinh thần yêu nước... cho Trung Quốc". Cuối cùng, phim thu về 320 triệu USD ở quốc gia tỷ dân, cao hơn cả ở Mỹ.

Tương tự, phần năm được cho là đang trông chờ vào thị trường Trung Quốc để giải cứu doanh thu. Theo Screen Rant, phim có thể thu về 80 - 100 triệu USD trong dịp mở màn ở quốc gia này. Thành tích phòng vé trong những tuần sắp tới của tác phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tương lai của hãng Paramount trong việc làm phần sáu và một phim riêng về robot màu vàng Bumblebee.

Transformers: The Last Knight do Michael Bay đạo diễn. Dàn diễn viên gồm Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Stanley Tucci, Anthony Hopkins, Isabela Moner... Câu chuyện bắt đầu khi Optimus Prime rời Trái đất đi đến tinh cầu xa xăm. Tuy nhiên, ông bất ngờ quay trở lại, thay đổi hoàn toàn và mang dã tâm tiêu diệt nhân loại.

Lam Anh