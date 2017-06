Nghệ sĩ quốc tế liên tục tới Bangkok biểu diễn năm nay

Những tên tuổi hàng đầu hiện nay như Ed Sheeran, nhóm OneRepublic hay cặp DJ The Chainsmokers đều chọn thủ đô Thái Lan là điểm đến cho tour diễn.

Bangkok đang ngày càng trở thành điểm đến được yêu thích của các nghệ sĩ quốc tế. Nhiều kỷ lục bán vé từng được thiết lập tại đây như 11.000 vé đêm diễn của Maroon 5 năm 2015 bán hết trong vòng ba phút, khiến ban tổ chức phải mở tiếp đêm diễn thứ hai. Nửa đầu năm nay, nhiều tên tuổi đình đám như nhóm Coldplay, ca sĩ Pitbull, rapper Nelly hay nhóm nhạc huyền thoại Guns & Roses đã tới xứ Chùa Vàng biểu diễn.

Trong nửa cuối năm, Bangkok còn có thêm hơn 10 show diễn lớn của các nghệ sĩ quốc tế trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ.

Britney: Live in Concert (ngày 23 và 24/6)

Sau bốn năm kết thúc hợp đồng biểu diễn ở Planet Hollywood (Las Vegas), “công chúa nhạc Pop” bắt đầu đưa tour diễn Piece of Me tới châu Á năm nay và đổi tên thành Britney: Live in Concert. Sau 20 năm ca hát, Britney Spears vẫn chứng tỏ được sức hút khi vé đi xem show diễn của cô dù khá đắt đỏ vẫn bán rất nhanh. Tại Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), Britney: Live in Concert phải tăng thành hai đêm diễn vì lượng khán giả quá đông. Giá vé cho đêm diễn ở Bangkok rẻ nhất là gần 2,5 triệu đồng và đắt nhất lên tới 8,4 triệu đồng.

Ban đầu, Britney Spears cũng định ghé qua Việt Nam và biểu diễn ở Hà Nội. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy do không thương lượng được hợp đồng với phía tổ chức sản xuất ở Việt Nam.

* Britney Spears biểu diễn 'Toxic' ở Las Vegas

G-Dragon: Act III, M.O.T.T.E (ngày 7 và 8/7)

Trước khi nhập ngũ cuối năm nay, G-Dragon - ca sĩ hàng đầu Kpop - có chuyến lưu diễn tại 18 thành phố trên thế giới, trong đó có hai đêm tại Bangkok vào tháng 7. “M.O.T.T.E” có nghĩa là “từ lúc sinh ra” trong tiếng Hàn. Đây cũng là chữ viết tắt của “Moment of Truth the End” - khoảnh khắc của sự thật. Tour diễn muốn khắc họa sự thật, nỗi cô đơn của G-Dragon đằng sau thành công và ánh hào quang trên sân khấu.

Trong show, anh sẽ trình diễn với thân phận là người đàn ông 30 tuổi Kwon Ji Yong (tên thật của ca sĩ) kể về cuộc đời mình, thay vì một nghệ sĩ G-Dragon suốt 10 năm ca hát.

* G-Dragon hát cùng IU trong World Tour ở Hàn Quốc

DNCE in Concert (ngày 10/8)

DNCE là nhóm nhạc quy tụ bốn nghệ sĩ, trong đó thủ lĩnh là ca sĩ Joe Jonas – bạn trai cũ của Gigi Hadid. DNCE nổi tiếng với Cake by the Ocean – một trong những bài hát đình đám nhất của năm 2015. Với phong cách Funk-Pop, Dance-Rock, nhóm luôn khuấy động các sân khấu quy tụ nhiều khán giả trẻ. Đêm diễn của DNCE lần này ở Bangkok còn có sự tham gia của khách mời đặc biệt là nhóm nhạc Nhật Bản – Sekai No Owari.

* DNCE hát 'Cake By The Ocean'

Ariana Grande: Dangerous Woman tour (ngày 17/8)

Ariana Grande là một trong những giọng ca trẻ có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Dangerous Woman là tour diễn thứ ba vòng quanh thế giới của cô. Tại châu Á, Ariana sẽ ghé qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và cả Việt Nam. Fan Việt tại TP HCM sẽ được thưởng thức thần tượng hát vào tối 23/8 ở Sân vận động Quân khu 7 trong khi fan Thái được gặp Ariana trước đó một tuần.

* Ariana Grande hát 'Into You'

Foo Fighters (ngày 24/8)

Nhóm nhạc Rock người Mỹ nổi tiếng với những ca khúc như Learn to Fly, The Pretender, Best of You trở lại Bangkok sau gần hơn 20 năm, kể từ lần đầu biểu diễn vào năm 1996. Vé bán trong đêm diễn của Foo Fighters ở khu vực đứng có hai loại giá là 3,5 triệu đồng và 4,2 triệu đồng – khá cao so với các show diễn của nghệ sĩ quốc tế tại đây.

* Foo Fighers hát 'Best Of You'

The Chainsmokers: Memories Asia tour (ngày 15/9)

Năm qua, cặp DJ người Mỹ - The Chainsmokers - được nhắc tới nhiều sau khi bản hit Closer (hát cùng Halsey) đứng quán quân 12 tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Hồi tháng 4, The Chainsmokers phát hành album đầu tay có tên Memories… Do Not Open và bắt đầu lưu diễn. Đêm diễn tại Bangkok vào tối 15/9 được công bố có giá vé rẻ nhất là 1,4 triệu đồng. Nhiều nhà sản xuất tại Việt Nam cũng đang tìm cách đưa The Chainsmokers tới biểu diễn ở Hà Nội hoặc TP HCM vào tháng 9.

* Chainsmokers hát 'Closer'

OneRepublic: Live in Concert (ngày 21/9)

Cuối tháng 9, nhóm nhạc của Ryan Tedder làm thủ lĩnh sẽ đứng trên sân khấu Bangkok và trình diễn những bản hit đình đám như Apologize, Secrets, All the Right Moves và đặc biệt là Counting Stars – MV đã đạt hơn một tỷ lượt view trên Youtube. Nhóm OneRepublic do Ryan Tedder sáng lập và hát chính. Anh chính là nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ tự do, đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Adele, Beyonce, Christina Aguilera hay Maroon 5. Giá vé đêm diễn của OneRepublic tại Bangkok rẻ nhất là 1,4 triệu đồng và đắt nhất là 3,5 triệu đồng.

* One Republic hát 'Counting Stars'

Ed Sheeran: Divide tour (ngày 16/11)

“Hoàng tử tình ca” nước Anh sẽ trình diễn gần 20 bản nhạc từ ngọt ngào tới dữ dội trong tour diễn vòng quanh châu Á cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên Ed Sheeran tới Bangkok. Sau thành công từ những hit như Thinking Out Loud, Photographs hay Shape of You, Ed đang sở hữu lượng fan rất lớn tại cả Mỹ, châu Âu và châu Á.

* Ed Sheeran biểu diễn tại show Victoria's Secret

Shawn Mendes: Illuminate World Tour (ngày 11/12)

Mới 19 tuổi nhưng chàng ca sĩ người Canada đã đạt được nhiều thành công lớn. Nổi lên từ mạng xã hội nhờ cover các ca khúc nổi tiếng, Shawn Mendes nhanh chóng được các hãng đĩa chú ý và trở thành ca sĩ. Stitches hay Treat You Better là những ca khúc thành công của anh trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cuối năm nay, Shawn biểu diễn tại bốn thành phố ở châu Á là Tokyo, Hong Kong, Singapore và Bangkok.

* Shawn Mendes hát 'Stitches' tại Hy Lạp

Nguyên Minh