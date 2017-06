Cấp miễn phí bánh mỳ, sữa, nước cho thí sinh vùng biên giới

Theo đó, trong thời gian diễn ra và cho kết thúc kỳ thi quốc gia 2017, huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm viễn thông Quế Phong (VNPT Quế Phong) bố trí 60 Đoàn viên từ 5 Đoàn cơ sở, 2 chi đoàn cơ quan gồm: Công an huyện và chi đoàn Trung tâm y tế huyện tập trung tại điểm thi để phục vụ, tiếp sức cho các sĩ tử.

Mỗi buổi thi sẽ cấp phát 300 cái bánh mì cùng sữa đặc, hơn 300 chai nước lọc để phục vụ cho sĩ tử và người nhà (dự kiến 6 buổi thi sẽ là hơn 2.000 sản phẩm các loại).

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh Đoàn và kế hoạch của huyện Đoàn trong việc tiếp sức mùa thi 2017, theo đó huyện Đoàn đã chủ động đề nghị với VNPT Quế Phong cùng phối kết hợp thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi 2017”.

“Với mong muốn chung tay, đồng hành cùng các em trên tinh thần sẻ chia, tương thân, tương ái, đặc biệt là những em có gia đình đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa để các em yên tâm hơn trong việc làm bài thi…”, chị Nguyễn Thị Hiệp - Phó Bí thư huyện Đoàn Quế Phong chia sẻ.

Được biết, tại địa điểm thi huyện biên giới Quế Phong trên 90% là thí sinh các dân tộc thiểu số trên địa bàn như dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú… Và đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, từ các bản làng xa xôi, cha mẹ các em đã phải lăn lộn ra các điểm thi để động viên con trong những ngày thi. Do đó, việc tiếp sức bánh mỳ, sữa, nước uống… là rất cần thiết và hết sức có ý nghĩa.

Cụm thi số 28 Nghệ An như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 30966

2. Tổng số Điểm thi: 61.

3. Tổng số phòng thi: 1315 (Khối THPT: 1159 phòng thi; Khối GDTX: 156)

4. Trưởng Điểm thi: 61 (người).

5. Phó Điểm trưởng: 122.

6. Thư ký điểm thi:122.

7. Cán bộ Giám sát: 245.

8. Cán bộ coi thi: 2626.

9. Công an, bảo vệ: 621.

10. Cán bộ Y tế: 61.

11. Nhân viên phục vụ kỳ thi: 358

12. Tổng nhân sự điều động làm công tác thi gần 4500 người.

13. Cụm thi số 28 (tỉnh Nghệ An có sự phối hợp tham gia của các trường đại học: Đại học Vinh; Đại học Kinh Tế Nghệ An, ĐH Công nghiệp Vinh, ĐH Y Khoa Vinh, Đại học Điện Lực, Đại học Văn hóa, Học viện Kỹ thuật Mật Mã, ĐH Kiến trúc Hà Nội; Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.