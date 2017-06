Khách nhí 2 tuổi quay video dọa an ninh sân bay

"Các chú xong phim rồi. Cháu sẽ không chơi với các chú nữa" là những lời cảnh cáo mà bé gái 2 tuổi gửi tới an ninh sân bay Mỹ.

Mila Stauffer vừa có chuyến đi nghỉ cùng gia đình tới Michigan, Mỹ và cô bé bị nhân viên an ninh sân bay làm mất hứng. Do đó, khách nhí 2 tuổi đã quay video kể lại trải nghiệm không mấy vui vẻ của mình, kèm theo lời "cảnh cáo" gửi tới an ninh sân bay, News đưa tin.

Video Mila phàn nàn về an ninh sân bay.

"Sân bay, nhân viên an ninh ư? Trước tiên là việc xếp hàng, nó quá lâu. Thật lố bịch. Con mới 2 tuổi thôi mà, và việc đó chẳng thú vị chút nào. May mắn là con mặc bỉm, nếu không thì mọi chuyện có thể còn tệ hơn", cô bé bày tỏ cảm nhận về những gì đã trải qua tại sân bay.

"Khi đến lượt con, chú ấy lấy giày và bình uống nước của con rồi chú ấy đặt con lên tàu vũ trụ. Cái gì chứ, con đang đến Michigan mà".

Sau đó, cô bé phàn nàn về việc an ninh sân bay cho bé dễ dàng đi qua nhưng không làm thế với bố Charles. Họ dùng máy dò để quét qua người bố bé và điều này khiến Mila cảm thấy "thật mất thể diện".

Cuối bức "tâm thư", Mila cảnh cáo: "Các chú cảnh sát, đừng bao giờ làm như thế nữa. Các chú "xong phim" rồi. Cháu không chơi với các chú nữa".

Video được mẹ bé đăng lên Youtube đã nhanh chóng gây "bão", đạt lượng người xem gần 100.000 trong thời gian ngắn. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự thích thú vì biểu hiện "ngầu", tự tin và đáng yêu của cô bé 2 tuổi. "Tôi nghĩ, an ninh sân bay Mỹ sẽ phải đổ gục vì cô bé này mất. Lời cảnh cáo đáng yêu quá", một người xem để lại bình luận.

Mila Stauffer là một cô bé nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều video dễ thương, sống ở Arizona, Mỹ. Gia đình Stauffer có hơn 900.000 người theo dõi trên Instagram. Mila có một chị gái sinh đôi và 3 người anh, chị em khác.