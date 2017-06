Nhà mạng sợ không kịp chụp ảnh thuê bao di động trong vòng 1 năm

Hầu hết các nhà mạng đều cho rằng, thời hạn 1 năm là áp lực lớn đối với việc bổ sung ảnh chụp chính chủ cho các thuê bao di động đang sử dụng tại Việt Nam. Việc làm này sẽ mất rất nhiều thời gian và khó có thể hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn.

Bổ sung ảnh cho thuê bao di động đang là bài toán trăn trở của nhà mạng

Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 24/4 và trong vòng 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông di động có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn và yêu cầu các thuê bao di động trả trước đang sử dụng dịch vụ mà thông tin chưa đúng quy định cần thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu.

Đáng chú ý, thông tin đăng kí trong Nghị định mới quy định phải có thêm ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung từ 24/4 trở đi. Những thuê bao đã đăng kí trước đây, chưa có ảnh bổ sung đều phải thực hiện bổ sung để hoàn tất thủ tục đăng kí thuê bao di động trong vòng 12 tháng kể từ khi Nghị định 49 có hiệu lực từ 24/4. Nhà mạng sẽ nhắn tin đến khách hàng để yêu cầu khách đăng kí lại, nếu quá thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được tin nhắn mà vẫn chưa bổ sung ảnh, khách hàng sẽ bị cắt dịch vụ.

Trao đổi với Dân trí, hầu hết nhà mạng lớn tại Việt Nam cho biết đã và đang triển khai các hình thức thông báo tới khách hàng để hoàn tất thủ tục đăng kí đúng quy định theo Nghị định mới. Đồng thời, hoàn thiện các hạ tầng để đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

Đại diện từ nhà mạng VinaPhone cho biết, đã triển khai các hình thức thông báo tới khách hàng như thực hiện nhắn tin, gửi thư ngỏ tới từng đại lý/ điểm bán thông báo về quy định mới của Nghị định 49. Nhà mạng này cũng tổ chức bán hàng lưu động tại các điểm đông dân cư và kết hợp truyền thông qua kênh phát thanh phường xã thông báo cho khách hàng biết về quy định mới của Nghị định 49 để khách hàng tới điểm bán hàng lưu động gần nhất cập nhật lại thông tin thuê bao.

Đại diện từ MobiFone cũng cho biết rằng, ngay từ tháng 11/2016, MobiFone đã thực hiện thông báo tới khách hàng: định kỳ nhắn tin cho khách hàng (02 lần/tháng) để yêu cầu xác nhận và đăng ký thông tin thuê bao. MobiFone đang thực hiện thêm phương thức gọi ra cho các tập thuê bao chưa xác nhận, đăng ký thông tin. Cũng từ tháng 11/2016, MobiFone đã có thông báo tới toàn bộ kênh phân phối về quy định mới của Bộ TT& TT trong việc thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, thủ tục phải ký kết hợp đồng ủy quyền.

"Thực hiện theo đúng cam kết, quy định của Bộ TT&TT, hàng tháng MobiFone vẫn thực hiện rà soát và thực hiện khóa các thuê bao thuộc tập không đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu, báo cáo Bộ TT&TT kết quả triển khai vào thứ năm hàng tuần. Tính đến ngày 11/5/2017, MobiFone đã hủy hơn 4 triệu thuê bao thuộc đối tượng sim kích hoạt trước". Người phát ngôn của MobiFone cho biết.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc hoàn tất việc cập nhật hình ảnh bổ sung của tổng thuê bao di động thì hầu hết nhà mạng đều cho rằng, đó là điều rất khó khăn bởi thời hạn chỉ có 1 năm.

Đại diện VinaPhone cho biết: "Vì quy định về hoàn thiện thông tin thuê bao (TTTB) cho các thuê bao đang hoạt động có thời hạn đến ngày 24/4/2018 nên trong thời gian này VinaPhone mới áp dụng quy định chụp ảnh với các thuê bao đăng ký mới. Sau khi triển khai các phương án thu thập và hoàn thiện TTTB với các thuê bao đang hoạt động, VinaPhone sẽ thực hiện nhắn tin theo quy định với các thuê bao không đủ điều kiện đúng TTTB".

Đại diện một nhà mạng lớn khác cũng cho biết: "Hiện tại thuê bao di động đăng kí mới chỉ được đăng kí tại các điểm giao dịch của nhà cung cấp viễn thông. Những cửa hàng nhỏ lẻ không được đăng kí nữa vì không đạt yêu cầu đề ra. Do đó, mọi áp lực sẽ đổ dồn vào các trung tâm của nhà cung cấp viễn thông. Như vậy, việc tổng hợp và bổ sung lại cho hơn mấy chục triệu thuê bao di động trong 1 năm là điều vô cùng khó khăn và không thể hoàn thành được".

Mặt khác, đại diện nhà mạng VinaPhone cũng cho rằng: "Việc lấy ảnh khách hàng sẽ được thực hiện với từng tập khách hàng phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Thời gian 1 năm là rất khó hoàn thành vì số lượng thuê bao và dữ liệu phải cập nhật lại rất lớn. Để làm được việc này VinaPhone phải đầu tư rất lớn về kinh phí cũng như nhân lực, nguồn lực. Tuy nhiên, VinaPhone sẽ quyết tâm sẽ thực hiện và hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao theo đúng quy định của Nghị định".

Hiện tại, Nghị định số 49 sửa đổi của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 24/4, nghị định mới có những quy định rất nghiêm ngặt và những hình phạt nặng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đây được xem là động thái cứng rắn của chính quyền trong việc đẩy lùi nạn tin nhắn rác, SIM rác, gây rối trật tự trị an, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như an ninh thông tin, an ninh quốc phòng.

Gia Hưng