Xách vali lên và du ngoạn thỏa thích 20 quốc gia chẳng cần xin Visa trước

Không cần phải lo lắng về kết quả Visa, 20 quốc gia này sẵn sàng chào đón bạn bất cứ lúc nào bạn đặt chân đến đây!

1. Thái Lan:

Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Thiên đường du lịch Thái Lan nơi con người thân thiện và vui vẻ, đất nước nhiệt đới độc đáo, nền văn hóa và lịch sử lâu đời.

Thái Lan tỏa sáng với những ngôi đền rực rỡ nguy nga, những bãi biển vàng và những nụ cười Thái Lan tươi thắm. Du lịch Thái Lan có mọi thứ: cảnh đẹp chùa tháp, bãi biển, thành phố, và ẩm thực tuyệt vời.

2. Singapore:

Hiện nay du khách Việt Nam sang “đảo quốc sư tử” không cần xin visa với yêu cầu thời gian lưu trú không quá 30 ngày nhưng vẫn phải xuất trình passport còn thời hạn trên 6 tháng và khi làm thủ tục nhập cảnh chỉ cần điền vào một tờ khai các thông tin cơ bản nhất. Sau đó bạn kẹp tờ khai hải quan này cùng với passport xuất trình cho các nhân viên an ninh sân bay kiểm tra và họ sẽ cấp con dấu thị thực cho bạn.

Nên nhớ lưu lại liên này vì khi làm thủ tục trở về họ sẽ hỏi lại bạn. Một điều cần lưu ý nữa là khi làm thủ tục nhập cảnh bạn cũng phải xuất trình vé máy bay khứ hồi. Vì bạn sang Singapore theo diện khách du lịch nên phải đặt vé khứ hồi, nếu bạn chỉ đặt vé một chiều thì sẽ không thể qua cửa an ninh.

Một trong những trường hợp không được nhập cảnh vào Singapore là do bạn không đưa ra được địa chỉ lưu trú khi được hỏi. Vì vậy nên đặt trước dịch vụ lưu trú, và luôn giữ Booking đặt phòng bên mình. Nếu ở nhà người thân thì bạn phải biết rõ địa chỉ nơi bạn sẽ lưu trú lại.

3. Lào:

Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày phải xin visa trước; thời gian tạm trú có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày. Công dân Việt Nam hiện nay được miễn Visa khi đến Lào nhưng các bạn phải đóng phí nhập cảnh 10.000 đồng.

Tại cửa khẩu của Lào, làm thủ tục đóng dấu và nộp lệ phí: 20.000 đồng – 50.000 đồng (tuỳ theo từng thời gian, thứ Bảy và Chủ nhật thì số tiền cao hơn và giữa các cửa khẩu khác nhau thì mức thu cũng khác nhau).

Lào – đất nước láng giềng xinh đẹp và bình yên, mê hoặc du khách với những ngôi chùa tôn nghiêm, những thác nước tuyệt đẹp, những pho tượng Phật nhiều hình dáng độc đáo và nụ cười thân thiện, hiếu khách của người dân.

4. Micronesia:

Thời gian lưu trú 30 ngày.

Du lịch Micronesia bạn có dịp khám phá đất nước và con người Micronesia - quốc gia xinh đẹp, hội tụ nhiều thắng cảnh, điểm tham quan văn hóa lý thú.

5. Campuchia:

Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

Là “hàng xóm” của Việt Nam, Campuchia sở hữu nhiều bãi biển đẹp với bãi cát trắng trải dài tít tắp, nước biển trong vắt màu xanh ngọc.

6. Philippines:

Thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.

Là một quốc gia xinh đẹp được hình thành từ hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, Philippines được xem là thiên đường du lịch với rất nhiều yếu tố đặc trưng về lịch sử, văn hóa cũng như cảnh đẹp thiên nhiên độc đáo.

7. Myanmar:

Thời gian lưu trú không quá 14 ngày, điều kiện là hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng. (Hiệp định với Myanmar có hiệu lực từ 26/10/2013).

Myanmar bí ẩn và cuốn hút với những ngôi chùa và phong cảnh đẹp tuyệt trần, với một sự lôi cuốn mê hoặc. Ở Myanmar còn những cánh rừng nguyên sinh, những dãy núi hùng vĩ, những bãi biển còn hoang sơ trong vắt, và những di sản rực rỡ hơn hai ngàn năm những chùa tháp nguy nga, nổi tiếng Shwemawdaw Kyaik Pun, kỳ quan huyền bí "Golden Rock".

8. Maldives:

Đến thiên đường Maldives, tất cả những thứ bạn cần chỉ là đưa vé máy bay khứ hồi, book phòng khách sạn mà chẳng cần đến visa xin trước là nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu vào hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng).

Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives với 1.192 đảo san hô, nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, là điểm trăng mật lãng mạn nhất và đắt đỏ nhất thế giới. Nước biển xanh và trong vắt nhìn thấu cá bơi dưới đáy, màu sắc của biển thay đổi theo thời gian trong ngày, có lúc trong suốt, khi vàng nhạt, tím và đỏ rực khi mặt trời lặn.

Visa này sẽ được miễn phí trong 30 ngày. Tuy nhiên có hơi khác với các quốc gia khác, nhân viên sẽ đóng thêm một con dấu “Employment Prohibited” nhằm cấm không cho người lao động đến đây làm việc chui theo visa nhập cảnh kiểu du lịch.

9. Hàn Quốc:

Mới đây, Hàn Quốc - điểm đến trong mơ của giới trẻ Việt Nam cũng đã chính thức miễn visa cho du khách ghé thăm đảo Jeju.

Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, bình dị và mộc mạc, là một trong những điểm đến trăng mật yêu thích nhất Châu Á.

10. Indonesia:

Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.

11. Brunei:

Thời gian tạm trú không quá 14 ngày.

12. Malaysia:

Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

13. Dominica:

Thời gian lưu trú 30 ngày.

14. Kyrgyzstan:

Không giới hạn thời gian lưu trú.

15. Panama:

Công dân Việt Nam nhập cảnh Panama với mục đích du lịch được miễn visa và thẻ du lịch – thời gian lưu trú 180 ngày.

16. Ecuador:

Thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày cho du khách Việt tham quan tại Ecuador.

17. Saint Vincent and the Grenadines:

Đảo quốc vùng Caribbean là St. Vincent and the Grenadines không yêu cầu Visa đối với khách du lịch đến từ bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào. Tuy nhiên, để được nhập cảnh, Bộ Ngoại giao của St. Vincent and the Grenadines yêu cầu khách du lịch phải trình hộ chiếu còn hiệu lực, một vé máy bay khứ hồi và chứng minh mình có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi.

18. Haiti:

Quốc gia ở vùng biển Caribbean nổi tiếng mang đến cho du khách những khung cảnh thiên nhiệt tuyệt đẹp và một kỳ nghỉ lãng mạn với chi phí không quá cao. Thêm nữa bạn có thể lưu trú tại Haiti đến 90 ngày và thoải mái ngao du mà không cần visa đâu nhé!

19. Turks and Caicos:

Quần đảo Turks và Caicos là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Để kích thích du lịch, nơi này miễn visa cho công dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch chỉ việc chứng minh đã có sẵn một vé máy bay khứ hồi rời khỏi đảo sẽ được phép lưu trú trong vòng 30 ngày và được gia hạn thêm một lần. Các mặt hàng miễn thuế được phép đưa vào quần đảo bao gồm: 50 điếu xì gà, 200 điếu thuốc, 1.136 lít đồ uống có cồn hoặc rượu vang và nước hoa cho mục đích sử dụng cá nhân.

20. Madagascar

Thời gian lưu trú 90 ngày.

Madagascar là hòn đảo rộng lớn và xinh đẹp nằm giữa những cơn sóng Ấn Độ Dương, phía Đông Nam lục địa Châu Phi và được chia cách với đất liền bởi kênh đào Mozambique.

Mặc dù có nền kinh tế kém phát triển, Madagascar từ lâu vẫn nổi danh là thiên đường du lịch với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trùng diệp núi đồi, bạt ngàn rừng mưa và hệ động thực vật độc nhất vô nhị.

Ngoài ra, các nước: Algeria, Afghanistan, Nicaragua, Romania, Cuba là những nước cấp thị thực cho người Việt có hộ chiếu còn hạn và không thu lệ phí nữa nhé!

Dương Phương (Tổng hợp)

Nguồn: Internet, ảnh: instagram