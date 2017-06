Tặng đậu đỏ mong vận may tới thí sinh

Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) bất ngờ khi các anh chị sinh viên dúi vào tay một món quà kèm những lời chúc thi tốt. Món quà đó là một túi nhỏ chứa hạt đậu đỏ hoặc những chiếc móc khóa đan bằng sợi dây đỏ, xanh.

Nhận món quà trao tay, nhiều thí sinh bất ngờ và cảm thấy xúc động trước khi vào đợt thi quan trọng

Sau khi bất ngờ nhận được món quà “handmade” từ chính tay các anh chị sinh viên tình nguyện trao tặng, thí sinh cảm động khi biết ý nghĩa may mắn đằng sau. Thí sinh Nguyễn Thị Thơ cho biết: “Em được tặng một túi hạt đậu đỏ kèm một tờ giấy viết tay trong gói đậu với lời chúc “Tự tin vượt qua kỳ thi em nhé”. Em thật sự bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc lắm”.

Những món quà nhỏ kèm lời chúc dễ thương không hẳn là may mắn thật sự nhưng nó cũng giúp cho các thí sinh phần nào bớt lo lắng, thấy thoải mái, tự tin hơn trong kỳ thi này. Thí sinh Minh Thư vui vẻ cho biết: “Em hi vọng món quà nhỏ này mang chút may mắn đến cho tụi em”.

Khẩu hiệu của sinh viên tình nguyện của trường ĐH Sư phạm TPHCM động viên tinh thần thí sinh

Trong khi đó, thí sinh Phan Ngọc Anh cho biết cảm thấy tự tin hơn khi thi sau nhận được móc khóa hình một con chuồn chuồn đan bằng sợi dây đỏ.

Sinh viên tình nguyện Nguyễn Thị Thúy, học trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, những món quà này được nhóm em thức nguyên đêm qua để làm. Ý tưởng để làm ra những phần quà này là vì đậu đỏ được quan niệm sẽ đem lại nhiều may mắn cho các em trong kỳ thi căng thẳng này. “Chúng em mong muốn làm một chút việc nhỏ để động viên các em thi tốt”, Thúy nói.

Hỗ trợ hết mức cho các sĩ tử để có thể hoàn thành kỳ thi tốt

Có khoảng hơn 400 phần quà tặng đã được trao tận tay thí sinh. Các đội viên đội tình nguyện mùa thi của chúng tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ công sức giúp các thí sinh có thêm niềm tin để bước vào kỳ thi quan trọng. Ngoài phần quà này, các sinh viên còn ghi nhiều khẩu hiệu cổ động tinh thần thí sinh rất dễ thương như: “Bình tĩnh, tự tin, thi tốt” hay “ Cứ thi tốt! Việc còn lại để bọn tớ lo”.

Đội ngũ sinh viên tình nguyện trực trước điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân vỗ tay chào đón những thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên

Không riêng điểm thi này, 113 địa điểm thi còn lại trên địa bàn TPHCM luôn có lực lượng sinh viên tình nguyện cổ động và hỗ trợ nhiều thí sinh. Những hoạt động đó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết trong mùa thi này.

Lê Phương