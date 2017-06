Hai người đâm, không biết ai là hung thủ giết người

Lâm và An dùng dao đâm nạn nhân đến tử vong. Viện kiểm sát thì khẳng định Lâm giết người, gia đình bị hại thì cho là An giết người. Vì không xác định được ai là hung thủ, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại đến 7 lần.

Chiều 21/6, TAND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ vụ án Hà Tuấn Anh (sinh năm 1984, nguyên điều tra viên Công an quận 8), Nguyễn Minh An (sinh năm 1991 tại Long An) và Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1988 tại TPHCM) về tội giết người và cố ý gây thương tích. Đây là vụ án kéo dài suốt nhiều năm, và đây là lần thứ 7 tòa trả hồ sơ nhằm làm rõ ai là hung thủ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10/2012, Tuấn Anh nợ Phong 17 triệu đồng tiền cá độ đá banh. Nhiều lần đòi nợ không được, Phong đến nơi làm việc của cha Tuấn Anh “méc” nên Tuấn Anh tức giận.

Đêm 5/2/2013, Tuấn Anh gọi điện thoại rủ Lâm, An đi tìm Phong “tính sổ”. Tại tiệm bida, nhóm này đánh Phong rách mí mắt phải và đâm vào đùi phải. Lúc này, anh Quốc (bạn Phong) chạy đến can ngăn.

Thấy anh Quốc chạy đến, Lâm la lên: “Tuấn Anh bị đánh kìa, qua đâm chết nó!”. Sau đó, Lâm xông vào đâm anh Quốc. An cũng xông đến đâm anh Quốc. Anh Quốc bỏ chạy, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim nên không qua khỏi.

Tuấn Anh, Lâm, An bị khởi tố, truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn xảy ra khi xác định ai là người dâm vết thương ngay ngực thấu tim và dẫn đến cái chết của anh Quốc.

Ba lần giám định cho ba kết quả khác nhau về con dao có khả năng gây ra vết thương dẫn đến cái chết của nạn nhân. Giám định lần đầu kết luận con dao trắng, giám định lần hai thì cho rằng con dao đen, giám định lần ba của Viện Khoa học hình sự thì lại kết luận cả hai con dao đều có khả năng gây ra vết thương trí mạng.

Dù kết quả giám định khác nhau nhưng cáo trạng của 7 phiên tòa, Viện KSND TPHCM đều giữ nguyên quan điểm là Lâm giết người. Từ đó, Viện KSND TPHCM đề nghị tòa phạt Lâm án tử hình, Tuấn Anh án tù chung thân, An từ 15 năm đến 17 năm tù.

Trong khi đó, theo các luật sư của Lâm và của gia đình nạn nhân, qua đoạn phim camera an ninh của tiệm bida thì trong khoảng 6 giây có một thanh niên mặc quần áo màu tối đã ra tay quyết liệt để truy sát anh Quốc. Từ lời khai của chủ tiệm bida và người giữ xe tại tiệm bida có đủ cơ sở xác định người thanh niên mặc quần áo màu tối này là An. Chính An đã dùng con dao màu trắng đâm nhát dao trí mạng đối với anh Quốc chứ không phải là Lâm.

Viện KSND TPHCM trước sau vẫn khẳng định dù Lâm không thừa nhận đã dùng dao đâm chết anh Quốc nhưng căn cứ vào các tình tiết vụ án cùng lời khai của các bị cáo, nhân chứng thì có đủ cơ sở xác định Lâm là người đâm nhát dao chí mạng.

Theo TAND TPHCM, cáo trạng mới không xem xét kết luận điều tra bổ sung, không đề cập đến kết luận giám định sau cùng mà kết luận này lại mâu thuẫn với cáo trạng. Do đó, trong phiên tòa ngày 21/6, HĐXX tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Xuân Duy