Bắt 4 người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng

Nhóm 4 người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả đến các cửa hàng bán đồ công nghệ để mua điện thoại đắt tiền với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/6, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 3 mở rộng điều tra về 1 nhóm người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng, nhằm chiếm đoạt vừa xảy ra trên địa bàn quận.

Hiện công an đã tạm giữ hình sự 4 nghi can mang quốc tịch Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra gồm: Lu Lei (30 tuổi), Shang Ai Yu (23 tuổi), Wang Lin Nin (33 tuổi) và Yao Wen Lin (29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc, lưu trú quận 1).

Thẻ tín dụng giả công an thu giữ trong một vụ lừa đảo do người nước ngoài thực hiện trước đó ở TPHCM

Trước đó, đêm 18/6, Lu Lei và Shang Ai Yu đến cửa hàng Mai Nguyên (số 144 đường Võ Thị Sáu, quận 3) để mua 2 ĐTDĐ hiệu iPhone và phụ kiện cao cấp, với tổng giá trị 47 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng của ngân hàng HSBC.

Trong quá trình quẹt thẻ, nhân viên cửa hàng Mai Nguyên thử 4 lần nhưng vẫn không thể thanh toán thành công.

Tuy nhiên, khi vị khách người nước ngoài tự tay hướng dẫn thực hiện thao tác thì hệ thống ghi nhận thanh toán thành công.

Nghi ngờ đây là thẻ giả, nhân viên cửa hàng yêu cầu khách đưa hộ chiếu để xác nhận thông tin trên hộ chiếu có trùng khớp với thẻ không, tuy nhiên vị khách người nước ngoài nói đã để hộ chiếu ở khách sạn.

Lúc này, nhân viên cửa hàng khước từ bằng cách hẹn khách sáng hôm sau (19/6) đến giao hàng.

Cùng thời điểm này, phía cửa hàng đã báo sự việc cho cơ quan công an và phía ngân hàng để cùng có mặt kiểm tra.

Cửa hàng điện thoại nơi diễn ra vụ lừa đảo mua hàng nhưng không thành

Đúng 9h sáng 19/6, nghi can Lu Lei trở lại cửa hàng Mai Nguyên với 1 người khác, là Yao Wen Lin, và đưa ra thẻ Visa để đối chiếu. Lúc này phía đại diện ngân hàng đã được báo trước sự việc có mặt kiểm tra thì phát hiện là thẻ giả nên phối hợp với công an đưa 2 nghi can về trụ sở công an để làm việc.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ thêm 2 đồng phạm trong nhóm này là Shang Ai Yu và Wang Lin Nin.

Khám xét khách sạn nơi nhóm này lưu trú, công an phát hiện và thu giữ nhiều thẻ ngân hàng nghi ngờ là giả mạo.

Theo cơ quan công an, nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam giai đoạn đầu tháng 5 vừa qua để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tình nghi băng nhóm này có liên hệ với các nhóm tội phạm công nghệ cao ở nước ngoài nên hiện đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần