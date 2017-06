Dùng giấy tờ, biển số xe ô tô giả mang cầm đồ lấy 300 triệu

Chiều ngày 21/6, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ một xe ô tô TOYOTA-CAMRY gắn biển số giả trong tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin ban đầu, ngày 04/6/2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Pleiku phối hợp với Công an phường Yên Thế, TP. Pleiku tiến hành kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ “Nhanh” (địa chỉ 111A Trường Sơn, phường Yên Thế, TP.Pleiku) do ông Nguyễn Hồng Hải làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã đã phát hiện chiếc xe ô tô TOYOTA-CAMRY màu bạc, không gắn biển số trong tiệm. Được biết, trước đó ông Hải đã tháo biển số xe: 81A-044.54 ra. Sau đó, lực lượng công an đã xác minh thì biển kiểm soát và giấy đăng ký xe ô tô nói trên là giả.

Ảnh biển số giả của chiếc xe ô tô trong tiệm cầm đồ

Theo tường trình, ông Hải cho biết, khoảng 20h30 ngày 12/11/2016, chiếc xe nói trên mang biển kiểm soát 81A-04454 được 2 đối tượng, trong đó một người tự xưng là Nguyễn Minh Sang (sinh 1984, trú huyện Chư Sê) điều khiển đến tiệm cầm đồ “Nhanh”. Ông Hải đồng ý cầm chiếc xe trên với giá 300 triệu đồng đến ngày 1/1/2017 hết hạn.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã không hề quay lại chuộc xe. Qua tiến hành giám định, công an xác định biển số trên và giấy đăng ký xe ô tô là giả.

Phạm Hoàng